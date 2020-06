Matrix : Lilly Wachowski explique son départ d’Hollywood

La co-créatrice de la franchise "Matrix", Lilly Wachoswki, a évoqué les raisons de son départ d’Hollywood. Elle s’est éloignée du milieu du cinéma depuis presque six ans, après avoir quitté la production de la série "Sense8", qu’elle avait créée avec sa sœur Lana et Joseph Michael Straczynski.

Dans une interview pour The Hollywood Reporter, Lilly Wachowski a expliqué que son absence du milieu du cinéma et des séries depuis plusieurs années était notamment due à sa perte d’envie créative.

La co-créatrice de la saga Matrix a révélé avoir commencé à perdre l’envie de faire des films à cause des calendriers de production surchargés qu’elle devait suivre pendant qu’elle réalisait ses longs-métrages. Cela a commencé avec celui du premier Matrix, en 1999, puis des deux suivants, avant de se poursuivre avec Cloud Atlas et la série Sense8, qu’elle avait donc quitté en cours.

Elle a aussi remis en cause l’implication des différents décideurs sur les films, de plus en plus nombreux depuis plusieurs années :

Je suis arrivée quand les films étaient à leur apogée, avant que les boards et les acheteurs ne trouvent un moyen de se les disputer. Tous ces gens et institutions ont fini par s’asseoir à la même table que nous, et à décider de comment les longs-métrages devaient être écrits et filmés. Cela a créé un peu de tension pour moi. Je suis arrivée à un point de rupture et il fallait que je prenne de la distance.

Wachowski s’est aussi exprimée sur les raisons qui ont inspiré la création de Matrix. Elle a expliqué que le film « était né d’une grande colère et d’une grande rage envers le capitalisme et les corporations et les différentes formes d’oppression… ». Les différentes métaphores du film et les messages qu’il contient illustrent les propos de la réalisatrice.

Lilly Wachowski ne sera en revanche pas impliquée dans Matrix 4, que seul sa sœur Lana réalisera. La sortie du film est prévue pour le 19 mai 2021.

Lilly Wachowski veut mettre en scène plus de personnages LGBTQ+

La réalisatrice a aussi révélé vouloir utiliser la plateforme dont elle dispose pour raconter plus d’histoires sur des personnes LGBTQ+ :

Je montre plus de personnes queers et transsexuelles à l’écran, pour montrer ce dont on est capable et quels artistes incroyables nous sommes. C’est quelque chose de difficile à abandonner.

Parmi ces histoires, on peut citer la série comique Work in Progress, dont Wachowski est productrice exécutive. La saison 1 de la série portée par Abby McEnany, Theo Germaine et Julia Sweeney a été diffusée en fin d’année dernière, et une deuxième saison, qui contiendra cette fois 10 épisodes, a été mise en chantier. On ne connait pas encore sa date de sortie.