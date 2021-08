Matrix : pourquoi Tank n'est pas dans la suite ?

"Matrix", c'est Neo, Morpheus, Trinity, l'Agent Smith, mais également Tank, l'opérateur du Nebuchadnezzar. Un personnage qui disparaît entre les deux premiers films suite à une brouille entre l'acteur Marcus Chong et la production.

Matrix, une saga mémorable

Matrix a marqué les esprits et ses personnages sont devenus iconiques. Il y a évidemment Neo, le héros de la saga. Mais aussi Morpheus et Trinity qui dévoilent au personnage interprété par Keanu Reeves que le monde réel n'est pas celui dans lequel il pense vivre. En fait, Neo se trouve dans un monde virtuel, la Matrice. Dans la réalité, les humains sont inconscients et contrôlés par les machines.

Ainsi, le trio, qui affronte notamment l'Agent Smith (un gardien de la Matrice), est devenu un véritable symbole de la franchise. Mais il n'y a pas que ces personnages principaux qui sortent du lot. On pense évidemment à Cypher, le traître interprété par Joe Pantoliano. Ou encore à Tank, l'opérateur du vaisseau Nebuchadnezzar, joué par Marcus Chong.

Matrix ©Warner Bros.

Ce dernier, bien que secondaire, a une grande importance dans le film. Il est celui qui transfert ses compagnons dans la Matrice. Un personnage dont on se souvient grâce à ses scènes marquantes, et surtout celle où il revient d'entre les morts pour éliminer Cypher avant qu'il ne débranche Neo. Le genre de séquence qui vous fait vous lever de votre siège pour applaudir.

Tank disparaît entre deux films

Après l'énorme succès de Matrix en 1999, les Wachowski ont pu poursuivre leur histoire en réalisant en 2003 Matrix Reloaded. Suite directe du premier opus, on y retrouve Neo, Trinity et Morpheus. Mais pas de Tank. Pourtant bien en vie à la fin de Matrix, on apprend sa mort et le poste d'opérateur du Nebuchadnezzar revient à son beau-frère Link (Harold Perrineau). Un changement un peu étrange qui s'explique par un conflit né entre Marcus Chong et la production.

Matrix ©Warner Bros.

Alors qu'il commençait à percer, le comédien avait tout pour exploser avec Matrix. Mais à l'époque de la sortie du second film il a porté plainte contre Warner. D'après lui, un accord verbal et un contrat signé devaient ramener Tank dans la franchise pour les deux suites. Les cinéastes auraient également tout fait pour qu'il soit blacklisté à Hollywood.

Du côté de Warner, il est affirmé que le comédien aurait commencé à menacer la production et les Wachowski après l'arrêt des négociations. L'acteur aurait demandé un million de dollars quand Warner n'était prêt à mettre "que" 400 000 dollars.

La version étrange de Marcus Chong

Pendant longtemps l'histoire en est restée là. Matrix a continué son succès quand Marcus Chong disparaissait des radars. Mais en 2018 l'acteur en remettait une couche avec un documentaire publié sur sa chaîne Youtube. The Marcus Chong Story, une vidéo de 44 minutes, est un documentaire sur l'acteur qui revient sur sa jeunesse, ses premiers rôles, sa vie en général jusqu'à l'affaire Matrix. Il y affirme notamment que les producteurs du film ne lui ont pas versé des royalties qui lui étaient dues. Mais surtout qu'ils n'ont pas souhaité lui faire signer un contrat auprès de la Screen Actors Guild, le syndicat américain qui représentait les artistes du cinéma et de la télévision. Ce serait même un faux contrat de la SAG qui lui aurait été présenté pour Matrix 2. Il y aurait alors eu des menaces de la part d'un représentant des Wachowski pour qu'il signe malgré tout.

Les preuves présentées par Marcus Chong sont loin d'être satisfaisantes avec des documents dont on ne peut vérifier la véracité. De plus, la suite du documentaire prend une tournure étrange, avec une attaque directe contre Keanu Reeves. D'après Marcus Chong, l'interprète de Neo aurait volé de l'argent à des acteurs et à des techniciens. Son don de 50 millions de dollars pour les travailleurs de l'ombre sur Matrix n'aurait servi qu'à garder les victimes sous le silence. La vidéo se termine de manière plus que gênante avec un montage photo qui semble vouloir moquer la transidentité, les Wachowski et les stars du film.

Au final, il est difficile de prendre cette vidéo au sérieux. D'ailleurs, sa publication en 2018 est loin d'être devenue virale. Peut-être que l'acteur tentera de revenir à la charge au moment de la sortie de Matrix 4 prévue pour le 15 décembre 2021.