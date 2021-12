Matrix : quand Carrie-Anne Moss cachait une blessure pour ne pas être virée

Avec "Matrix", les spectateurs découvrent des personnages devenus cultes : Neo, Morpheus et Trinity. Pour prêter ses traits à l’héroïne, Carrie-Anne Moss a dû apprendre le kung-fu, au même titre que ses partenaires. Et afin d’être certaine de ne pas perdre le rôle, l’actrice a préféré caché une blessure.

Matrix : dans le terrier du lapin blanc

En 1999, le monde réel découvre la Matrice. Comme se le demande Thomas Anderson avant de devenir Neo (Keanu Reeves), qu’est-ce que la Matrice ? Pour reprendre les mots de Morpheus (Laurence Fishburne), la Matrice est un système. Une simulation virtuelle configurée par les machines afin d’exercer un contrôle sur une humanité endormie et bercée par des illusions. Dans Matrix, Neo comprend qu’il pourrait être l’Élu, capable de renverser ce système et de libérer son espèce.

Avec ce long-métrage, les sœurs Wachowski créent un pilier de la science-fiction. Un chef d’œuvre qui joue sur la façon de véhiculer et de briser des croyances au cinéma, au même titre que Fight Club et Sixième Sens, sortis la même année. Un film ayant parfaitement digéré les nombreuses influences de ses réalisatrices, de Lewis Carroll à Jean Baudrillard en passant par la culture cyberpunk, pour développer sa propre mythologie.

Au cœur de cet univers, Neo est ramené par Morpheus à son libre arbitre, à l’importance de la notion de choix, essentielle dans la saga et symbolisée par les fameuses pilules rouge et bleue. Dans son voyage, le héros est donc guidé par son mentor mais aussi par l’Oracle (Gloria Foster), et accompagné par Trinity (Carrie-Anne Moss) ainsi que l’énigmatique Cypher (Joe Pantoliano). Face à eux se dressent les agents menés par Smith (Hugo Weaving), des programmes chargés de parcourir la Matrice pour en assurer le bon fonctionnement et éviter les débordements.

Après le succès du premier opus, qui totalise plus de 463 millions de dollars de recettes mondiales lors de sa sortie, Neo poursuit sa quête dans Matrix Reloaded et Matrix Revolutions. En 2021, la trilogie devient une quadrilogie avec Matrix Resurrections.

Trinity : l’autre héroïne de Matrix

Avec Matrix, Carrie-Anne Moss trouve son premier grand rôle au cinéma, qui reste à ce jour le plus emblématique de sa carrière. C’est à travers le personnage de Trinity, enfermée dans un hôtel où des agents viennent la débusquer, que le spectateur se confronte pour la première fois aux règles de la Matrice au cours de l’incroyable introduction. Pendant cette ouverture, elle effectue notamment le Double Eagle, coup de pied mythique sublimé par un ralenti et un mouvement rotatif de la caméra.

À l’instar de Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss s’entraîne durement pour connaître le kung-fu. Pour cela, elle bénéficie pendant quatre mois de l’enseignement du spécialiste des arts martiaux Yuen Woo-Ping, réalisateur de Tai-Chi Master et Le Maître chinois qui officie sur la trilogie en tant que chorégraphe des combats.

Durant la production de Matrix, Carrie-Anne Moss se blesse à la cheville, comme le rapporte la BBC. La comédienne préfère cependant ne rien dire, craignant d’être remplacée. Elle continue de travailler dans la douleur et ne révèle l’incident qu’une fois le film terminé. Par la suite, lors de la première semaine d’entraînement de Matrix Reloaded, l’actrice se casse une jambe sur un câble. Ce qui ne l’empêche pas de se rééduquer, de reprendre l’entraînement, et d’effectuer l’extraordinaire Scorpion Kick sur le tournage.

Un personnage adulé

Un talent et des efforts qui imposent Trinity comme une héroïne incontournable et adulée. Dans le numéro de décembre 2021 de Première, Carrie-Anne Moss confie à ce sujet :

Lana et Lilly l’ont créée et m’ont permis de l’incarner. Je leur en suis infiniment reconnaissante. C’est vraiment l’un des accomplissements de ma vie. L’autre jour, une femme m’a abordée pour me remercier d’avoir joué Trinity, et m’a dit à quel point le personnage l’avait inspirée. Le film est sorti il y a vingt ans et j’ai toujours ce genre de réactions. Je sais que lorsque l’on me parle ainsi, c’est très sincère.

On peut désormais retrouver Neo et Trinity dans Matrix Resurrections actuellement en salles.