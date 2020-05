Matrix : quand Lilly Wachowski se paie Ivanka Trump et Elon Musk sur Twitter

Pas touche à "Matrix" ! La séquence culte du film des soeurs Wachowski, lors de laquelle Morpheus présente les pilules bleue et rouge, est devenue aux États-Unis un mème conspirationniste et une référence de l'extrême-droite. Elon Musk et Ivanka Trump ont utilisé cette "pilule rouge" en ce sens, et Lilly Wachowski a tenu à remettre les choses à leur place.

Sur la bio du profil Twitter de Lilly Wachowski est écrit "ex-ex-réalisatrice", une manière un soupçon ironique de se tenir à distance de l'industrie qui les a célébrées, elle et sa sœur Lana, pour leur grande création : la saga Matrix. Le quatrième volet de cette saga culte est en cours de production, mais Lana est seule aux commandes, comme elle l'était pour la réalisation de plusieurs épisodes de leur série Sense8. Lilly est donc en retrait, mais n'allez pas croire qu'elle n'en a rien à faire de la postérité de son oeuvre. En effet, suite à la référence d'Elon Musk et d'Ivanka Trump à la fameuse pilule rouge du film Matrix, elle leur a répondu avec un tweet lapidaire et assassin.

Matrix ne peut pas être détourné à n'importe quelle fin

Dans Matrix, Thomas Anderson/Néo est confronté à un choix : prendre la pilule bleue pour continuer à vivre dans l'ignorance de la réalité du monde, ou prendre la pilule rouge pour entrer dans la "Matrice" et détruire l'illusion. Cette séquence culte du film est lourde de sens philosophique, mais aussi politique. En effet il s'agit, comme dans le mythe de la caverne de Platon, de se rendre compte que nous vivons chacun dans une représentation de la réalité, dans une illusion dont il faut sortir. Mais c'est surtout sur le plan politique que le milliardaire un peu fou et la fille du président des États-Unis ont utilisé le symbole de la pilule rouge.

Aux États-Unis, il est devenu courant d'utiliser la référence pour dénoncer ce que l'on pense être un complot, suggérant ainsi que le monde est dominé par d'obscures organisations, qui nous maintiendraient dans l'erreur. Ainsi, Elon Musk - comme la famille Trump -, s'est montré très réticent à accepter la réalité de la pandémie, préférant dire que tout ceci n'était rien et que nous étions manipulés, et qu'il conseillait donc de "prendre la pilule rouge". Ce à quoi Ivanka Trump a répondu "prise !". Malheureusement, la fameuse pilule rouge est devenue un mème conspirationniste, utilisé par beaucoup pour signifier un changement de bord politique, tendance extrême-droite...

C'en est bien trop pour Lilly Wachowski, personne intelligente, de bon sens et connue pour ses engagements, qui a immédiatement condamné cette référence par un violent :

Allez tous les deux vous faire fou***"

Venant d'Elon Musk, dont on ne compte plus les frasques et les dérapages, on n'est qu'à moitié étonnés. Et si la référence aux théories complotistes n'était pas si sensible, on aurait pu accorder à ce grand fan de SF le bénéfice du doute. Mais le retweet commenté d'Ivanka Trump a fini de sceller l'association de "la pilule rouge" avec des discours toxiques et régressifs. Ce qui a donc mis Lilly Wachowski dans une colère tout à fait saine !