Matrix Resurrections : découvrez les 9 premières minutes du film

Quatrième opus de la saga créée par les soeurs Wachowski, "Matrix Resurrections" arrive le 21 avril 2022 en VOD et sur supports physiques. L'occasion de se (re)plonger dans sa fabuleuse introduction, avec les premières minutes du film.

Matrix Resurrections, succès critique et échec en salles

Attendu et présenté comme l'événement de la fin d'année 2021, Matrix Resurrections n'a malheureusement pas convaincu les foules lors de sa sortie dans les salles. Le défi était en effet immense, plus de vingt ans après la sortie de Matrix, véritable révolution cinématographique et culturelle. Avec une partie du casting original mais seulement une des deux auteures au scénario et à la réalisation, Lana Wachowski, Matrix Resurrections a surtout pâti d'une sortie américaine simultanée au cinéma et sur HBO Max, ouvrant ainsi la voie à son piratage en ligne et à la désertion des salles.

Matrix Resurrections ©Warner Bros.

Si les critiques ont été dans l'ensemble positives, l'échec financier a lui été cinglant. Un quatrième volet qui présentait une fin ouverte, mais qui pourrait bien être le dernier de la saga, faute d'adhésion suffisante du public. À moins que... Avec la sortie française du film le 21 avril en DVD, Blu-Ray, au format 4K et Steelbook, ainsi qu'en EST et VOD, Matrix Resurrections connaîtra sous ces formes peut-être plus de succès. En attendant de découvrir les chiffres de cette nouvelle exploitation, on peut déjà se (re)plonger dans ses premières minutes (vidéo en tête d'article).

Une introduction complexe et hypnotique

Présenter, résumer, interpréter les histoires de Matrix est un véritable casse-tête. C'est ce qui fait le charme de ces films, avec une action de très haut niveau et une technologie la plus avancée possible. C'est ce qu'on voit immédiatement dans ces premières minutes de Matrix Resurrections : dans un décor qui emprunte à la fois au premier film tout en étant inédit, on comprend rapidement que la Matrice s'est complexifiée, et que les êtres qui y existent ont parfaitement conscience de leur nature.

Matrix Resurrections ©Warner Bros.

Ainsi, on retrouve une scène "miroir" de l'ouverture du premier film avec Trinity (Carrie-Anne Moss), vue par un nouveau personnage : Bugs (Jessica Henwick). La nouvelle génération regarde et étudie l'ancienne, et le spectateur se retrouve entre ces deux mondes, associés et confondus par la technologie.

L'action ne tarde pas à se déclencher, avec l'arrivée des Agents Smith à la fois à la poursuite de Trinity et de Bugs. Mais un de ces agents, incarné par Yahya Abdul-Mateen II, est en réalité une des figures les plus célèbres de Zion et de la Matrice...