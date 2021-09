Matrix Resurrections : les premières images sont là !

Ce n'était plus qu'une question de temps avant que la bande-annonce de "Matrix Resurrections" soit enfin dévoilée. Le film est attendu pour la mi-décembre et la promotion n'avait même pas encore débuté. Alors que le trailer approche, des premières images sont arrivées.

Matrix Resurrections : Neo is back

Qu'un nouveau long-métrage Matrix voit le jour est une chose à laquelle on s'attendait car le troisième épisode de la trilogie avait suggéré que Neo pourrait faire son retour. Néanmoins, ce qui surprend le plus, c'est le temps d'attente. Des nombreuses années après cette conclusion, Lana Wachowski revient sans sa sœur pour Matrix Resurrections. Une partie du casting original sera au rendez-vous, en particulier Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss. Jada Pinkett Smith et Lambert Wilson en feront de même, pendant qu'une armée de recrues se joint à l'univers : Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Priyanka Chopra, Jessica Henwick, Ellen Hollman, Christina Ricci et Yahya Abdul-Mateen II, pour ne citer qu'eux.

Le scénario a été volontairement caché, ce qui fait qu'on ne sait toujours pas à quoi s'attendre. La seule certitude est qu'il sera question du retour de l'Élu le 15 décembre prochain

Le plein de premières images (en attendant la bande-annonce)

Une bande-annonce a été proposée aux participants de la dernière CinemaCon. Cependant, pour le grand public, c'est le 9 septembre qu'elle va être visible. Pour préparer son arrivée, le site WhatIsTheMatrix.com a été lancé. En allant dessus, il est possible de choisir entre la pilule rouge et la bleue. Votre choix vous donnera accès à un teaser différent. Outre cette petite originalité dans la promotion, on apprécie surtout de pouvoir enfin poser les yeux sur ce Matrix Resurrections. Plusieurs images exclusives sont dévoilées et on peut déjà se faire une idée de l'approche artistique.

Néo est donc bien de retour, avec des cheveux longs à la John Wick. Il se signale effectivement dans plusieurs plans et, d'une manière générale, ces aperçus multiplient les rappels à la mythologie. Que ce soit avec les deux pilules, les sentinelles, le plan de combat dans le dojo ou celui avec Jonathan Groff à la bouche difforme, on voit bien que ce quatrième volet s'inscrit dans la continuité.





Le trio principal ne sera pas reformé puisque Laurence Fishburne n'a pas été convoqué. Or, il pourrait être question de Morpheus avec Yahya Abdul-Mateen II qui semble incarner le personnage dans une version plus jeune. Toutefois, on attend la bande-annonce de pied ferme pour obtenir des informations sur son identité. Si son retour se confirme, on espère que l'explication sera à la hauteur.

Yahya Abdul-Mateen II - Matrix Resurrections ©Warner Bros.