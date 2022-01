Matrix Revolutions : retour sur la création du super coup de poing de Neo à l’agent Smith

Libéré de la station Mobil Avenue par Trinity (Carrie-Anne Moss) et Morpheus (Laurence Fishburne), Neo (Keanu Reeves) rend une ultime visite à l’Oracle (Mary Alice) dans la première partie de Matrix Revolutions. Elle lui explique que pour mettre fin à la guerre qui risque d’anéantir Zion, l’affrontement contre l’agent Smith (Hugo Weaving) est inévitable.

Pour espérer vaincre son double négatif, Neo doit se rendre dans la ville des machines, vers laquelle Trinity l’accompagne. En parallèle, l’affrontement entre les hommes et les sentinelles fait rage aux portes de Zion.

Le héros de la trilogie Matrix arrive donc au bout de son parcours dans ce troisième volet. Un parcours auquel Lana Wachowski décide de revenir avec Matrix Resurrections, sans sa sœur Lilly, ouvrant une nouvelle voie pour Neo et Trinity sans bafouer la cohérence et la pertinence de la conclusion initiale sortie en 2003.

Jada Pinkett Smith, Harold Perrineau, Monica Bellucci, Lambert Wilson et Nona Gaye complètent la distribution de Matrix Revolutions. Un opus qui se termine sur un dernier combat inéluctable, pour lequel Keanu Reeves et Hugo Weaving tournent sous des torrents de pluie artificielle et dans la boue.

Baptisé le Super Burly Brawl, l’impressionnant duel final mêle prises de vues réelles, capture de mouvements, effets numériques mais aussi prouesses des maquilleurs et prothésistes puisque certains des innombrables agents Smith sont des figurants ayant revêtu un masque créé à partir d’un moulage du visage de Hugo Weaving.

Une séquence que l’acteur décrit comme la plus difficile à tourner de la trilogie Matrix, en particulier le moment où Neo et Smith se retrouvent dans le cratère. Dans une série de reportages consacrés au Super Burly Brawl pour l’édition DVD de ce troisième opus, le comédien déclare :

On se battait dans la boue en plus. On avait de la boue et la pluie. Mais à ce stade, on se débattait plus qu’autre chose. Et la pluie était si forte qu’il était difficile de parler sans que des bulles et de l’eau nous sortent de la bouche. (…) On ne s’entendait pas parler. Il était difficile de trouver le ton juste car je n’avais aucune idée de ce que ça donnait. C’était bizarre.