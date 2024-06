Ces deux acteurs inséparables seront les stars d'un thriller qui s'annonce brutal

C'est un projet déjà bien engagé qui vient d'être révélé, et la hype est déjà là. En effet, le réalisateur de "Narc" et "Le Territoire des loups" va diriger Matt Damon et Ben Affleck dans un "crime thriller", dont le tournage est prévu pour bientôt.

Matt Damon et Ben Affleck se retrouvent pour un thriller

C'est une information pleine de promesses qui laisse rêveur. Comme révélé par Deadline, Joe Carnahan prépare un nouveau film, un thriller sur des criminels, et c'est le duo constitué par Matt Damon et Ben Affleck qui en sera la tête d'affiche ! Depuis leur révélation avec Will Hunting en 1998, ce sera leur 10e film ensemble, et le premier depuis le très réussi Air, sorti en 2023.

Ben Affleck et Matt Damon ©Getty Images

Ce nouveau film s'intitule RIP, mais aucun détail sur son intrigue n'a pour le moment été donné. Les deux acteurs superstars d'Hollywood produiront ce film avec leur société Artists Equity, et le début de son tournage est prévu pour cet automne 2024.

Deadline précise que le projet ne devrait pas avoir trop de mal à trouver un distributeur, avec déjà un intérêt prononcé d'acheteurs pour les cinémas comme pour les plateformes de streaming.

Une équipe très prometteuse

Si ce projet capte toute l'attention, c'est parce qu'en plus du duo Matt Damon - Ben Affleck le pedigree de son réalisateur tend à indiquer qu'il y aura du spectacle. En effet, révélé avec Narc en 2002, Joe Carnahan a connu une période faste avec Mise à prix (Smokin'Aces), L'Agence tous risques puis Le Territoire des loups. Ses réalisations suivantes, globalement chaleureusement saluées par la critique, ont eu moins de retentissement auprès du public, avec des sorties directes en vidéo où n'ayant pas trouvé leur public en salles. Cependant, le style de Joe Carnahan et ses véritables compétences dans la mise en scène de l'action violente restent très estimés à Hollywood.

Ainsi, l'association entre Joe Carnahan et les deux acteurs très populaires Matt Damon et Ben Affleck, d'autant plus attractifs lorsqu'ils sont ensemble à l'écran, est une très belle promesse. Rendez-vous donc en 2025, et on l'espère au cinéma, pour découvrir ce RIP.