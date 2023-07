Matt Damon est tombé en dépression en plein tournage d'un mauvais film

Matt Damon a révélé avoir vécu des moments très difficile sur le tournage d'un film qui courait à la catastrophe et l'a mis au plus mal. Ce qui ne l'a pas empêché de rester professionnel et de donner le meilleur de lui-même.

Matt Damon au plus mal pendant un tournage

Matt Damon a su se construire une filmographie plus qu'honorable. L'acteur est une figure importante d'Hollywood et il a pu s'illustrer dans de nombreux films très appréciés par le public et la presse. Pêle-mêle, citons Will Hunting (1997), Il faut sauver le soldat Ryan (1998), la saga Jason Bourne, Les Infiltrés (2006), Interstellar (2014) ou encore Le Dernier duel (2021). Bien d'autres longs-métrages pourraient s'ajouter à cette petite liste à commencer par Oppenheimer (dans les salles le 19 juillet 2023).

Matt Damon - Oppenheimer ©Universal Pictures

C'est justement en faisant la promotion du film de Christopher Nolan que Matt Damon a révélé que toutes ses expériences de travail n'avaient pas été une partie de plaisir. Au micro de Jake's Takes, le comédien a même affirmé être "tombé en dépression" en plein tournage.

Durant cette interview, il commence par expliquer que, de manière générale, "il arrive (qu'un acteur) se retrouve dans un film dont (il) sait que le résultat ne sera pas ce (qu'il) espérait", avant d'évoquer son cas personnel.

Je me souviens qu'à mi-parcours d'une production, alors qu'il restait encore des mois à faire et que j'avais fait venir ma famille, ma femme m'a tiré vers le haut parce que j'étais tombé dans une dépression et que je me demandais ce que j'avais bien pu faire pour me retrouver là.

Rester professionnel jusqu'au bout

Comme le rappelle Variety, cette déclaration peut faire écho au tournage de La Grande Muraille que Matt Damon n'avait pas vraiment apprécié. En 2021, il révélait avoir senti la catastrophe arriver durant la production, le faisant alors se sentir extrêmement mal sur le plan créatif.

J'en suis venu à considérer que c'était ça la définition d'un acteur professionnel. Le fait d'avoir conscience de n'être qu'une dinde et de devoir se dire "OK, il me reste quatre mois à tenir".

Concernant le mal-être qu'il évoque auprès de Jake's Takes (à 10min42 de la vidéo ci-dessous), il ne précise pas si cela est survenu pendant La Grande muraille, ne voulant pas nommer un film en particulier. Il poursuit par contre en mettant en avant le soutien de sa femme. Grâce à son entourage, il a pu relever la tête et adopter une attitude professionnelle.

Elle m'a simplement dit : "Nous sommes là maintenant". Je suis fier, en grande partie grâce à elle, d'être un acteur professionnel et de ce que cela signifie. À savoir d'y aller, de faire une journée de 15 heures et de donner absolument tout ce que l'on a, même si l'on sait que c'est un effort perdu d'avance. Car si vous pouvez faire cela avec la meilleure attitude possible, alors vous êtes un professionnel, et elle m'a vraiment aidé dans ce sens.

L'interview complète de Matt Damon et de l'équipe d'Oppenheimer est disponible dans la vidéo ci-dessous :