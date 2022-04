Matt Damon et Ben Affleck s'attaquent à l'histoire vraie du partenariat entre Nike et Michael Jordan

Ben Affleck et Matt Damon vont mettre en images l'histoire de Sonny Vaccaro, l'homme qui a construit le partenariat entre Nike et Michael Jordan, véritable révolution dans le marketing du sport et début de la sneaker-mania. Les deux hommes sont à l'écriture et à la production, Ben Affleck réalisera le film et y apparaîtra aux côtés de Matt Damon.

Matt Damon et Ben Affleck se retrouvent de nouveau !

Après Will Hunting de Gus Van Sant, grand succès de 1998 pour lequel les deux jeunes acteurs et scénaristes reçoivent l'Oscar du meilleur scénario, Matt Damon et Ben Affleck se sont retrouvés trois fois chez Kevin Smith, et récemment dans Le Dernier duel de Ridley Scott, drame judiciaire historique sorti en 2021.

Et comme annoncé en exclusivité par The Hollywood Reporter, les deux acteurs, scénaristes et producteurs - ajoutons réalisateur pour Ben Affleck-, vont se retrouver de nouveau pour un film centré sur Sonny Vaccaro. Celui-ci était le directeur marketing de Nike qui a obtenu en 1984 la signature d'un partenariat avec Michael Jordan et, ce faisant, révolutionnant l'industrie de la chaussure de sport, avec la création de la marque Nike Air Jordan.

Will Hunting ©BAC Films

Le duo devant et derrière la caméra

Développé par Amazon Studios et Skydance Sports, le film sera entièrement porté par les deux hommes. En effet, Matt Damon et Ben Affleck sont tous les deux à l'écriture du scénario et la production du film. Ils seront par ailleurs tous les deux au casting, puisque Matt Damon incarnera Sonny Vaccaro et Ben Affleck le co-fondateur de la marque Nike Phil Knight.

Le projet n'a pas encore de titre, mais on sait d'ores et déjà que le personnage de Michael Jordan n'y apparaîtra pas, afin d'en faire une figure mythique. On y suivra alors Sonny Vaccaro dans ses rencontres avec les parents de l'athlète, ses anciens coachs, conseillers et amis. Il s'agit d'une histoire célèbre aux États-Unis et dans le monde du sport, puisque la relation Nike - Michael Jordan n'a jamais eu d'équivalent, et qu'elle a été à l'origine de la création des sneakers Air Jordan. Des modèles alors à la pointe du design et de la technologie, qui ont ouvert le marché de la sneaker, aujourd'hui valorisé à plusieurs milliards de dollars.