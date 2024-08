Matt Damon voudrait donner une suite à son film culte de 1998

Porté par un gros casting, "Les Joueurs" est un film culte sur le monde du poker. De longues années après sa sortie, Matt Damon a révélé que l’équipe du long-métrage voulait lui donner une suite.

Les Joueurs, un film culte sur le monde du poker

Un an après avoir été projeté sur le devant de la scène grâce à Will Hunting, Matt Damon est apparu dans Les Joueurs. Il y incarnait Mike McDermott, un as du poker qui perd un jour toutes ses économies lors d’une partie. Il décide alors de renoncer aux cartes et reprend ses études de droit. Mais lorsque son meilleur ami sort de prison avec de grosses dettes, Mike se tourne de nouveau vers le poker afin de l’aider. Très vite, il se retrouve à devoir gagner une partie très importante afin de payer une énorme somme en peu de temps.

Réalisé par John Dahl, Les Joueurs compte aussi parmi sa distribution Edward Norton, John Malkovich, John Turturro et Famke Janssen. Depuis sa sortie, le long-métrage a acquis le statut de film culte. Il a notamment profité de la popularité croissante du poker. Et avec l’évolution du jeu depuis la sortie du long-métrage, Matt Damon aimerait replonger dans ce monde.

Matt Damon révèle l’envie de l’équipe du film de faire une suite

L’acteur oscarisé pour son travail sur Will Hunting était l’invité du Rich Eisen Show il y a peu. L’hôte de l’émission lui a demandé si on lui proposait parfois de faire une suite d’un des titres de sa filmographie. Matt Damon a alors révélé que, depuis des années, toute l’équipe du film Les Joueurs voulait donner une suite au long-métrage :

Un film dont nous parlons depuis des années et que nous essayons de faire – et j’ai vu Edward Norton il y a seulement quelques semaines, et on veut tous le faire – est un deuxième film Les Joueurs. Parce que tant de choses se sont passées dans le monde du poker lors des vingt-cinq dernières années, et ça serait fun de retrouver ces personnages.

Matt Damon a toutefois indiqué que, pour parvenir à faire Les Joueurs 2, il faudrait d’abord réussir à gérer les droits de l’histoire. Et trouver un accord qui satisfasse tout le monde. Mais il a assuré être au travail pour y parvenir.

Les scénaristes ont déjà écrit un script

L’acteur américain a aussi révélé que les scénaristes derrière Les Joueurs, David Levien et Brian Koppelman, avaient écrit une suite après la sortie du premier film. Il assure que ce scénario était "fantastique".

Et si la nouvelle histoire serait bien différente après tant d’années passées, Matt Damon a donc confiance en leur capacité à écrire un "super" scénario, qui prendrait en compte les nombreux changements du monde du poker depuis la sortie du premier film. La question est donc de savoir si l’équipe derrière Les Joueurs parviendra bel et bien à donner une suite au film de 1998.