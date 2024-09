Matt Reeves a une excellente nouvelle pour les fans de Batman

Excellente nouvelle pour les fans des films Batman. Alors qu'on pourra très prochainement découvrir la série "The Penguin", Matt Reeves s'est exprimé sur le futur de l'univers qu'il développe et l'assure : il y aura bien un "The Batman 3" !

Matt Reeves ira au bout

Si certains fans ont pu s'inquiéter du futur des nouveaux films The Batman, qu'ils se rassurent. Tout va bien pour The Batman 2, dont le scénario est en cours de finalisation et qui entrera en tournage en 2025. Matt Reeves et ses équipes ont pour Batman l'idée de développer tout un univers. Ainsi, la prochaine diffusion de la série The Penguin, conçue pour elle-même mais aussi comme un pont entre The Batman et The Batman 2, poursuivant l'arc narratif de l'antagoniste Oswald "Oz" Cobblepot, est une autre assurance que le futur de cet univers est très ambitieux.

Dans une interview exclusive accordée à Collider, Matt Reeves est allé plus loin encore que l'horizon de The Batman 2. En effet, il s'est exprimé sur le plan d'une trilogie de films. Un plan déjà évoqué mais qui ne garantissait pas pour autant la réalité d'un The Batman 3. Convaincu d'être sur la bonne voie avec The Batman 2 et The Penguin, il a donc réassuré les fans en indiquant que c'était bien l'objectif.

Oui, c'est toujours le plan. Ce que je veux dire, c'est qu'on est bien sur le chemin qu'on a tracé.

La bonne idée du Pingouin

Il y aura donc bien un The Batman 3, sauf dans le cas où The Batman 2 serait un échec total. Ce qui, sauf surprenante catastrophe, ne devrait pas arriver. Et pour s'assurer que les attentes et la pression soient contrôlées, les producteurs et créateurs de ce nouveau cycle Batman ont eu la bonne idée de braquer les projecteurs non pas sur Bruce Wayne/Batman mais bien sur Oswald "Oz" Cobblepot, aka "The Penguin", désigné comme le principal antagoniste du Chevalier noir dans cette nouvelle histoire. Bien sûr qu'on y retrouvera vraisemblablement The Riddler ainsi que le Joker, mais c'est bien l'histoire et l'ascension du Pingouin dans le monde criminel de Gotham qui est principale.

Oswald "Oz" Cobblepot (Colin Farrell) - The Batman ©Warner Bros.

De cette manière, Robert Pattinson peut se préparer au tournage de The Batman 2 loin des regards et protéger le mystère, pendant que Colin Farrell, interprète de Oswald "Oz" Cobblepot, "détourne" l'attention. Une idée brillante puisque les vilains et anti-héros ont la cote, et que Colin Farrell est un grand acteur qui mérite toute l'attention qu'on peut lui porter.

The Penguin est introduit dans "The Batman" comme un personnage de niveau moyen, un peu négligé et moqué, qui n'est pas encore aux yeux des autres le caïd que nous avons appris à connaître dans cet univers. C'était donc délibéré car je voulais - bien qu'il ne s'agisse pas de l'origin story de Batman -, je voulais les origin stories de ces autres personnages, de la Rogues Gallery, et que cette histoire soit dès le début le point d'entrée du film suivant.

Matt Reeves comme Christopher Nolan ?

Cette idée de trilogie n'a rien d'original ou de neuf. En effet, depuis le Batman de Tim Burton en 1989, la stratégie de Warner Bros. et des studios DC est de procéder par la production de trois films dirigés par un seul et même réalisateur. Ainsi, après Batman, le défi, c'est bien Tim Burton qui devait aussi réaliser Batman Forever, mais la relation dégradée entre les studios et le réalisateur ont conduit à son remplacement par Joel Schumacher. Et celui-ci, après l'échec de son deuxième film Batman et Robin en 1997, est tout simplement remercié et le troisième film prévu est annulé. Une nouvelle série de films, phénoménale celle-ci, est alors lancée en 2005 avec Christopher Nolan aux commandes pour la trilogie The Dark Knight.

Matt Reeves tient donc bien la barre jusque-là. Il va falloir néanmoins attendre pour découvrir The Batman 2, qui est prévu dans les salles françaises pour le 30 septembre 2026. Si celui-ci fait honneur à The Batman et à son succès critique comme populaire, alors il sera définitivement acté que The Batman 3 verra bien le jour, et que Matt Reeves, comme Christopher Nolan, aura l'occasion de conclure une brillante trilogie.