Découvrez gratuitement la plateforme de streaming Max

Il est enfin possible de découvrir Max gratuitement. Quatre mois après son lancement en France, la plateforme de streaming propose une période d'essai.

Max : la nouvelle plateforme de streaming

Depuis le 11 juin 2024, un nouveau service de streaming a fait son apparition en France. Après MyCanal, Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+ ou plus récemment Paramount+, c'est au tour de Max de proposer des films et des séries à voir depuis son salon. La plateforme de Warner Bros. Discovery propose des programmes cultes grâce aux licences de Warner, comme les séries HBO, des classiques du cinéma ou encore des films DC. Un catalogue qui doit s'enrichir chaque mois avec de nouveaux contenus, parmi lesquels des productions françaises. Une amie dévouée sera la première série made in France de Max, avec Laure Calamy en mythomane du Bataclan (adaptation du livre d’Alexandre Kauffman). Suivrons ensuite Les Enfants sont rois avec Géraldine Nakache et Doria Tillier, ou encore Merteuil d’après Les Liaisons Dangereuses.

L'arrivée de Max en France était un petit événement. D'autant que son lancement s'est fait quasiment au moment de la diffusion de la saison 2 d'House of the Dragon, et que la plateforme (qui propose Eurosport 1 et Eurosport 2) a aussi accompagné les Jeux Olympiques de Paris.

Un essai gratuit de 7 jours

Il y avait tout de même une petite déception au lancement du service de streaming, puisqu'il n'était pas possible de la découvrir via un essai gratuit. Et pour rappel, voici les trois offres proposées.

Max Basic avec pub (5,99€/mois) : 2 appareils simultanés, Full HD

Max Premium (13,99€/mois) : 4 appareils simultanés, Full HD ou 4K avec le son Dolby Atmos, 100 contenus à regarder hors connexion, et l'accès aux chaînes de télévision de la marque

Bonne nouvelle, quatre mois après son lancement, Max propose enfin une période d'essai. Permettre de découvrir gratuitement le catalogue et les fonctionnalités de la plateforme est important aujourd'hui, car avec les nombreux services disponibles, ajouter un nouvel abonnement n'est pas donné à tout le monde. Et on peut comprendre que certains n'iront pas souscrire une nouvelle offre sans avoir un avant-goût.

Max pourrait attirer de nouveaux abonnés avec cette offre d'essai gratuit, disponible jusqu'au 26 septembre et d'une durée d'une semaine. Après les 7 jours d'essai, le renouvellement se fait automatique au tarif de l'offre souscrite, sauf résiliation. Le site de la plateforme précise que cette offre ne s'applique qu'aux nouveaux abonnés, et que sa disponibilité peut varier selon le fournisseur. Rendez-vous ici pour découvrir Max.