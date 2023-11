Ambiance sordide entre Natalie Portman et Julianne Moore dans le trailer de May December

Découvrez la bande-annonce de "May December", nouveau film de Todd Haynes avec Natalie Portman et Julianne Moore dans les rôles principaux. Le film sortira dans les salles françaises le 24 janvier 2024.

C'est quoi May December de Todd Haynes ?

Plusieurs mois après sa présentation au Festival de Cannes, ARP Sélection a dévoilé la bande-annonce de May December, le nouveau film de Todd Haynes. Un drame déroutant dans lequel Natalie Portman joue Elizabeth, une actrice qui souhaite incarner à l'écran Gracie, une femme qui fut condamnée après avoir eu une liaison avec un garçon mineur. Un garçon qui a grandi et qui, une fois majeur, a épousé cette femme interprétée dans le film par Julianne Moore.

Natalie Portman - May December ©ARP Sélection

Dès la bande-annonce, on ressent l'ambiance pesante et malsaine aussi bien dans le couple que dans les rapports entre Elizabeth et Gracie. Le côté intrusif de la comédienne en recherche d'inspiration semble surtout servir de déclencheur pour raviver le trauma vécu par Joe (Charles Melton). De plus, l'aspect sordide de cette affaire est rapidement mis en avant par cette intervention d'un homme qui s'adresse à Elizabeth en disant : "Qu'est-ce qui explique qu'une femme de 36 ans ait une liaison avec un gosse de 5e ?".

Natalie Portman face à Julianne Moore dans la bande-annonce

Todd Haynes renvoi là aux innombrables faits divers de ce genre qui ont pu inspirer le cinéma. D'ailleurs, il est amusant de noter l'utilisation de la musique de Michel Legrand qui, à l'origine a été composée pour Le Messager (1971), a ensuite été réutilisée en guise de générique de Faites entrer l'accusé. Un clin d'œil involontaire de la part du réalisateur qui a déjà précisé qu'il ne connaissait pas l'émission française.

Enfin, on comprend avec ces images que May December va également questionner le métier d'acteur et d'actrice, le choix d'un rôle, et ce qui ici motive Elizabeth à se rapprocher autant de Gracie. On nous promet donc un thriller intrigant et aux interprétations multiples, porté surtout par un casting de choix. Pour voir Natalie Portman faire face à Julianne Moore, il faudra se rendre dans les salles le 24 janvier 2024. Vous pouvez déjà découvrir notre avis.