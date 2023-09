May December : un premier teaser mystérieux avec Natalie Portman et Julianne Moore

Natalie Portman est chargée d'incarner Julianne Moore dans "May December", ce qui provoque un véritable chamboulement dans leurs vies respectives. Le nouveau film de Todd Haynes se dévoile à travers un teaser énigmatique, annonçant un mélodrame décalé.

May December : Natalie Portman dans la peau de Julianne Moore

Après Safe, Loin du paradis, I'm Not There et Le Musée des merveilles, Todd Haynes collabore à nouveau avec Julianne Moore pour May December. Dans ce mélodrame, la comédienne récompensée aux Oscars pour Still Alice prête ses traits à Gracie, une femme qui a fait l'objet de nombreux articles de la presse à scandale il y a une vingtaine d'années.

Elizabeth Berry (Natalie Portman) - May December ©ARP Sélection

Lorsque l'actrice Elizabeth Berry (Natalie Portman) se rapproche d'elle afin de se préparer à l'incarner dans un long-métrage, la vie de Gracie et de son compagnon Joe (Charles Melton) bascule. Présenté en compétition au 76e Festival de Cannes, May December se dévoile à travers un court teaser énigmatique. Des images tour à tour envoûtantes et douloureuses, qui promettent de nouveaux portraits de personnages torturés de la part du réalisateur de Carol. Une anatomie d'un couple controversé qui s'annonce à la fois décalée et déchirante.

May December est à découvrir au cinéma dès le 24 janvier 2024. En attendant, retrouvez le teaser en tête d'article.