Maya Hawke (Stranger Things) va jouer avec sa mère Uma Thurman dans un film

Maya Hawke et Uma Thurman vont enfin jouer ensemble dans un film. Mais pas dans "Kill Bill 3". La mère et la fille se retrouveront pour la première devant la caméra dans la comédie noire "The Kill Room".

Maya Hawke, le portrait craché d'Uma Thurman

Maya Hawke a explosé auprès du grand public depuis son introduction dans la saison 3 de Stranger Things. Dans la série Netflix, la comédienne interprète Robin Buckley qui passe une bonne partie de son temps à taquiner Steve au centre commercial où ils travaillent. Mais en plus d'être une jeune actrice talentueuse, Maya Hawke est également la fille d'Ethan Hawke et Uma Thurman. Sa ressemblance avec sa mère est d'ailleurs frappante.

Maya Hawke - Stranger Things ©Netflix

Justement, à plusieurs reprises, des rumeurs ont été évoquées sur la possibilité de les voir jouer ensemble dans un Kill Bill 3. Uma Thurman reste associée à son rôle de la Mariée dans le diptyque de Quentin Tarantino. Et beaucoup espèrent son retour pour un troisième film qui impliquerait la fille du personnage. Dès lors, quoi de mieux que de la faire jouer par la propre fille d'Uma Thurman ?

Mère et fille bientôt réunies

Évidemment, tout cela relève pour l'instant du fantasme. En attendant, on pourra se contenter de The Kill Room, une comédie noire. C'est The Hollywood Reporter qui annonce que Maya Hawke et Uma Thurman se retrouveront pour la première fois devant la caméra. La jeune comédienne vient d'être engagée et rejoint ainsi un casting déjà composé de Samuel L. Jackson et Joe Manganiello. On notera donc les retrouvailles également entre Uma Thurman et Samuel L. Jackson après Pulp Fiction (1994).

Uma Thurman - Kill Bill ©Miramax Films

Concernant The Kill Room, le film sera réalisé par Nicol Paone. Le tournage doit débuter cet été à New York et dans le New Jersey. L'histoire sera centrée autour d'un tueur à gages interprété par Joe Manganiello, de son patron joué par Samuel L. Jackson, et d'une marchande d'art portée par Uma Thurman. Ensemble, ils vont mettre en place un stratagème pour blanchir de l'argent en faisant passer le tueur à gages pour un artiste avant-gardiste. On ne sait pas quel rôle aura Maya Hawke là-dedans.

Aucune date de sortie n'a été avancée. En attendant, on pourra voir Maya Hawke de retour dans Stranger Things saison 4, à partir du 27 mai.