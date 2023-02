Mayday : la suite sans Gerard Butler ?

"Mayday", arrivé dans les cinémas français fin janvier 2023, a déjà une suite en préparation ! En effet, Mike Colter reprendra son rôle de Louis Gaspare dans un nouveau film titré "Ship". Le tournage pourrait débuter dès la fin de l'année.

Mayday, film de genre à succès

Jean-François Richet derrière une caméra, c'est toujours digne d'intérêt, d'autant plus quand il franchit l'océan pour diriger une production américano-britannique d'action, avec Gerard Butler dans le rôle principal. L'histoire de Mayday est simple : pris dans une tempête, le pilote de ligne Brodie Torrance est contraint d'atterrir sur l'île de Jolo, dans les Philippines. Lui, son équipage et ses passagers, vont vite se rendre compte qu'ils ont atterri dans une zone contrôlée par des séparatistes armés. Brodie Torrance va tout faire pour sauver ses compagnons d'infortune, et pour ça recevoir l'aide de Louis (Mike Colter), un ancien légionnaire au passé trouble...

Mayday ©Metropolitan FilmExport

Sorti aux États-Unis le 13 janvier et en France le 25 janvier, Mayday a reçu des critiques globalement positives et un solide succès financier se dessine. Il n'en fallait pas plus pour qu'une suite soit déjà officialisée. En effet, comme relayé par Variety, Mike Colter reprendra son rôle de Louis Gaspare pour une suite directe à Mayday. Le titre original de cette suite est déjà donné : Ship. De Plane (titre VO de Mayday) à Ship, les auteurs ont ainsi choisi la simplicité et l'efficacité.

Gérard Butler en caméo ?

Si Mike Colter reprend son rôle, ce ne sera cependant pas le cas de Gérard Butler. Celui-ci pourrait y faire un caméo, mais rien n'est sûr à ce sujet. Gérard Butler reste producteur de cette suite, et Jean-François Richet en sera lui un des producteurs exécutifs.

Le scénario de Ship est déjà connu. Directement après s'être échappé dans la jungle, Louis Gaspare va réussir à quitter Jolo sur un bateau de pêche. Mais avec sa médiatisation suite à l'affaire de Mayday, il est maintenant recherché dans le monde entier. Tentant de faire profil bas, il se retrouve à bord d'un cargo dont la cargaison est bien particulière. En effet, le capitaine du cargo en question est une vraie crapule corrompue qui fait du trafic d'êtres humains. Se trouvant des alliés chez le tout nouveau second du capitaine et un passager ex-militaire, Louis va se mettre en action...