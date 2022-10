Mayday : le nouveau Gerard Butler s'offre une bande-annonce tendue

Voir aussi

Jérôme Commandeur (Plancha) : "Jean-Michel est un petit bouddha !"

La bande d'amis de "Barbecue" se réunit pour des vacances en Bretagne dans "Plancha". Une suite dans laquelle on retrouve les acteurs et actrices du premier film, dont Lambert Wilson et Jérôme Commandeur qui retrouvent leurs personnages Antoine et Jean-Michel. On a rencontré le duo pour parler de l'évolution de leurs personnages depuis "Barbecue", d'amitié et de leurs scènes préférées de cette nouvelle comédie.