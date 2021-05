MCU : Dave Bautista explique pour quelle raison il veut abandonner le rôle de Drax

Le comédien Dave Bautista n’a plus très envie d’incarner Drax dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). Tandis qu’il reviendra dans la peau de ce personnage dans « Thor : Love and Thunder » et « Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 », son implication dans l’avenir du MCU reste assez floue.

Dave Bautista : cet acteur devenu catcheur

C’est en 2006 que le champion de catch débarque sur les écrans. Alors qu’il incarne un petit rôle dans la série Smallville, cette expérience va radicalement changer sa vie. Dave Bautista prend rapidement goût au jeu d’acteur et multiplie par la suite les projets. Ses fans peuvent alors le voir dans des productions comme Dans l’œil d’un tueur, Banlieue interdite ou encore The Redemption.

Mais c’est en 2012 qu’il commence à percer auprès du grand public grâce à sa présence dans Le Roi Scorpion 3. Puis il enchaîne sur des films beaucoup plus marquants comme L’Homme aux poings de fer, Riddick et surtout Les Gardiens de la Galaxie en 2013. Le voilà entré dans le MCU, et il voit sa carrière décoller totalement.

Scott Ward (Dave Bautista) - Army of the Dead ©Netflix

Après des apparitions dans Spectre, Blade Runner 2049, Ip Man Legacy ou encore Evasion 2, il est dès ce vendredi 21 mai sur Netflix dans Army of the Dead, le nouveau film de Zack Snyder. Prochainement, on le verra également à l’affiche du très attendu Dune de Denis Villeneuve.

Bientôt le départ de Drax ?

Mais son personnage le plus identifiable demeure évidemment Drax dans le MCU. Après son introduction dans le premier Les Gardiens de la Galaxie, il a repris le rôle à trois reprises : dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2, dans Avengers : Infinity War et dans Avengers : Endgame. Lors d’une interview chez Ellen, Dave Bautista a discuté d’une des raisons qui le pousse à abandonner son rôle dans le MCU. Le comédien révèle que cela devient de plus en plus difficile pour lui de rester en bonne forme pour incarner Drax :

Je vais avoir 54 ans au moment où Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 sortira, et jouer torse nu devient de plus en plus difficile pour moi. Le voyage de Drax est bouclé et je suis juste prêt à faire un pas de côté pour le conclure.

Drax (Dave Bautista) - Avengers : Infinity War ©Marvel Studios

Dans cette même interview, Dave Bautista a réagi à la surprise des fans et leur déception quant il a révélé être désireux d’abandonner le rôle. Pour lui, c’est logique que son voyage se termine avec Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 :

Je pensais que tout le monde supposait que c'était ainsi. Nous travaillons dans des trilogies, et James Gunn a déjà annoncé que c'était son dernier film, et quand James a terminé, j'ai terminé.

Ainsi, Dave Bautista et James Gunn devraient logiquement tous les deux arrêter de travailler pour Marvel Studios après Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3. C’est ainsi un nouveau pan du MCU qui se conclura, pour laisser la place à de tout nouveaux personnages et artistes.