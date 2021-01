MCU : découvrez comment la phase 3 s'est inspirée des comics

Une nouvelle vidéo vient de sortir pour comparer les séquences de films de la phase 3 du Marvel Cinematic Universe (MCU) avec leurs inspirations dans les comics.

La phase 3 du MCU

Depuis 2008 et la sortie de Iron Man, le Marvel Cinematic Universe ne cesse de s'étendre, via différentes phases. Actuellement, les spectateurs viennent d'entrer dans la phase 4 avec WandaVision. Une nouvelle ère un peu particulière pour le MCU puisque de nombreux chapitres vont se dérouler sous forme de séries sur Disney +. La phase 3, quant à elle, s'étend de Captain America : Civil War sorti en 2016 à Spider-Man : Far From Home. 11 longs-métrages qui ont permis d'amener l'énorme crossover Avengers : Endgame en 2019. Une nouvelle vidéo partagée par le compte Twitter @Avengers met en relation les grands moments de ces films avec leurs inspirations dans les comics.

Du comics à l'écran

La phase 3 du MCU a apporté à la licence certains de ses plus grands films à ce jour avec notamment les deux derniers et excellents Avengers. Les fans de comics y ont pris un énorme plaisir. En effet, les films de la phase 3 ont transposé des grands moments des bandes dessinées. La vidéo en question examine de très près certains de ces fameux moments. De l'avertissement de Bruce Banner dans Avengers : Infinity War à la passation de bouclier dans Avengers : Endgame, cette vidéo couvre ainsi les grandes scènes de la deuxième moitié de la phase 3 du MCU :

Des comics au grand écran, revenez sur les scènes les plus emblématiques de la phase 3 du MCU ! Quel est votre moment préféré ?

Cette vidéo de 4 minutes met en relation les comics et leurs adaptations. Un focus intéressant qui permet de voir comment Marvel Studios prend des libertés (ou non) avec le matériau de base pour créer le MCU. Certaines séquences sont reprises à l'identique quand d'autres sont légèrement modifiées. Ainsi, la vidéo n'hésite pas à retranscrire des instants totalement cultes comme lorsque Captain America soulève la marteau de Thor, quand Thanos tue Vision, le célèbre Snap du Titan ou encore quand Hawkeye devient Ronin. Une belle manière de voir comment les comics de Stan Lee continuent d'influencer le cinéma moderne.marvel