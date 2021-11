MCU : Jeremy Renner (Hawkeye) parle de sa relation avec Robert Downey Jr (Iron Man)

Le comédien Jeremy Renner revient sur son parcours à l'occasion de la série « Hawkeye ». Disponible dès le mercredi 24 novembre sur Disney+, elle ramène Œil-de-Faucon sur le devant de la scène. Jeremy Renner en a profité pour parler de Robert Downey Jr.

Hawkeye : nouveau tour de piste pour Jeremy Renner

Jeremy Renner est l'un des plus anciens membres du Marvel Cinematic Universe (MCU). Après avoir fait son entrée dans le premier Thor dans le rôle de Clint Barton, le personnage est devenu un des Avengers originaux en 2012. La série Hawkeye marque sa septième apparition dans le MCU. Outre Clint Barton, la série, dirigée par Jonathan Igla, va également présenter Hailee Steinfeld dans la peau de Kate Bishop, la prochaine Œil-de-Faucon. Inspiré du comics de Matt Fraction et David Aja, le show se déroule après les événements de Avengers : Endgame, et voit les répercussions de la saga Infinity War sur le quotidien de l'archer.

Jeremy Renner chante les louanges de Robert Downey Jr

Clint Barton joue un rôle de mentor dans la série Hawkeye. En effet, il guide la jeune Kate Bishop dans son futur métier de justicière. À la lumière de cette situation, lors d'une récente interview avec Entertainment Tonight, on a demandé à Jeremy Renner quel comédien il considère comme son mentor. L'acteur a alors cité Robert Downey Jr comme exemple. Il a en effet expliqué que l'interprète de Iron Man a été un guide pour tous les autres interprètes des Avengers :

Je pense que Robert Downey Jr a en quelque sorte lancé le MCU avec Iron Man. Il nous a, d'une certaine manière, tous pris sous son aile pour nous guider dans ce nouvel univers. Nous nous connaissions tous et nous sommes tous amis, mais on pouvait s'appuyer sur lui d'une manière différente.

Captain America : Civil War ©Marvel Studios

Il faut dire que Robert Downey Jr est le tout premier acteur, avec Jon Favreau et Gwyneth Paltrow, a avoir rejoint le MCU, lors du tout premier Iron Man. Sorti en 2008, le film représente la fondation inébranlable de tout cet univers connecté. Ainsi, Robert Downey Jr a le plus gros héritage au sein du MCU, et est resté le comédien sous le casque de Iron Man pendant 11 ans, jusqu'à la mort de son personnage dans Avengers : Endgame. Forcément, il a été chargé de donner l'exemple aux autres artistes qui ont rejoint l'aventure au cours de ces nombreuses années. Robert Downey Jr demeure alors le grand patron, que ce soit dans la peau de Iron Man ou sur les plateaux de cinéma.

Quant à Jeremy Renner il est de retour dans Hawkeye, dont les deux premiers épisodes sortent sur Disney+ ce mercredi 24 novembre 2021 :