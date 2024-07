Marvel : Robert Downey Jr. officiellement de retour dans le MCU

Même si son retour dans le MCU était tant désiré qu'il en était devenu attendu, Robert Downey Jr. a créé une belle surprise. L'acteur et superstar de Marvel revient dans l'univers super-héroïque dans un rôle très important, mais pas celui d'Iron Man...

La résurrection de Robert Downey Jr.

Robert Downey Jr. a marqué l'histoire du cinéma en incarnant entre 2008 et 2019 le milliardaire Tony Stark et son alter ego super-héroïque Iron Man. Si le MCU ne devait avoir qu'un visage, ce serait le sien, avec trois films solo à son nom, quatre films Avengers et des apparitions dans les films de ses camarades. Leader de la Saga de l'Infini, c'est lui qui a apporté au récit des trois premières phases du MCU son climax émotionnel, avec sa disparition émouvante dans Avengers : Endgame en 2019.

Avengers : Endgame ©Disney

S'étant sacrifié pour sauver l'univers et vaincre Thanos, Iron Man tirait alors sa révérence et l'acteur avec, marquant une pause bien méritée et à durée indéterminée dans son apport incommensurable au genre super-héroïque. Mais cinq ans plus tard, et après un détour très remarqué chez Christopher Nolan pour Oppenheimer, qui lui vaut en 2024 l'Oscar du Meilleur acteur dans un second rôle, Robert Downey Jr. revient dans le MCU et est après Benedict Cumberbatch la nouvelle superstar officialisée au casting de Avengers : Doomsday.

Une figure centrale du futur du MCU

À l'origine, ce 5e film Avengers et plus largement la Saga du Multivers devait avoir pour antagoniste principal Kang. Mais finalement changement de plans pour celui-ci, incarné par Jonathan Majors dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumania. Plusieurs péripéties, dont les problèmes judiciaires de l'acteur américain, condamné pour harcèlement et violences conjugales, ont tout bouleversé.

Ainsi, au revoir Kang et bonjour Docteur Doom, méchant iconique de l'univers des Quatre Fantastiques. C'est ainsi lors de la Comic-Con de San Diego que Robert Downey Jr. a révélé son nouveau rôle chez Marvel, devant un public en délire.

Passé de protagoniste à antagoniste, Robert Downey Jr. devrait garder un rôle central dans le futur du MCU. Puisqu'avec son titre - Avengers : Doomsday -, le cinquième film Avengers dans lequel on attend pas moins de 60 super-héros devrait ainsi en faire une pièce essentielle de la Saga du Multivers et des phases suivantes.

Avengers : Doomsday est attendu le 29 avril 2026 dans les salles.