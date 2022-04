Mea Culpa : quand Vincent Lindon se blessait sur le tournage du thriller avec Gilles Lellouche

Avec "Mea Culpa" en 2014, Fred Cavayé s'impose comme un réalisateur très doué pour la mise en scène de l'action et du suspense. Un thriller policier avec un casting de grande classe puisque Vincent Lindon et Gilles Lellouche en sont les deux têtes d'affiche. Et pour mettre à l'écran une action parfois spectaculaire, les deux comédiens ont donné de leur personne...

Mea Culpa, thriller musclé pour Vincent Lindon et Gilles Lellouche

En 2014, Fred Cavayé propose le thriller policier Mea Culpa, un genre qu'il connaît très bien et dont il s'est fait un fier représentant avec déjà Pour elle en 2008 et À bout portant en 2010. Pour Mea Culpa, il rassemble les deux premiers rôles de ses deux films précédents, les acteurs Vincent Lindon et Gilles Lellouche. Une première fois ensemble pour les deux comédiens, notamment entourés de Medi Sadoun, Gilles Cohen et le jeune Max Baissette de Malglaive pour l'occasion.

Mea Culpa ©Gaumont Distribution

Sur une idée originale d'Olivier Marchal, Mea Culpa suit l'histoire de deux pères, flics et amis, Simon et Franck. Suite à un accident de la route qui fait deux morts, Simon (Vincent Lindon) est condamné pour homicides involontaires, et perd tout ce qu'il avait construit. Des années après, le fils de Simon, Théo, se trouve par un malheureux hasard témoin d'un règlement de comptes. Une course contre la montre commence alors pour les deux hommes...

Des blessures pour Vincent Lindon et Gilles Lellouche

Ce polar d'action nerveux et musclé a été l'occasion pour ses acteurs de "faire du cinéma", comme l'exprimait Vincent Lindon, de revenir à un exercice de divertissement avec cet aspect enfantin, les bons d'un côté et les méchants de l'autre. Mais ce fut aussi l'occasion de s'esquinter, avec des séquences physiques exigeantes qui ont causé un bon nombre de blessures à Vincent Lindon, qui comme Gilles Lellouche tenait à effectuer le plus de cascades lui-même. C'est ainsi face à la caméra du journal Le Monde, en 2014, que Vincent Lindon revenait sur le tournage de Mea Culpa.

On s'amuse pas tant que ça sur le plateau. C'est très, très, très éprouvant physiquement. je me suis fait beaucoup de blessures, des claquages aux mollets, aux cuisses. Je me suis même brisé trois côtes sur le tournage, j'ai continué à tourner avec ça. Il y a aussi toutes les armes à feu, qui demandent une précision et une concentration terribles (...) et puis les cascades qui sont très préparées, on peut prendre un mauvais coup et si on prend un mauvais coup le tournage est arrêté.

Des mésaventures physiques qui n'ont pas épargné non plus Gilles Lellouche, qui s'est lui fait une belle entaille pour la scène de Mea Culpa où il dévale une pente rocheuse le long d'une voie ferrée... Des maux pour un bien, puisque Mea Culpa a trouvé son public et a montré que le cinéma français pouvait lui aussi proposer de l'action décomplexée.