Mechanic Résurrection sur TMC : comment Jason Statham s’est impliqué dans les cascades ?

Jason Statham, le comédien britannique, est de retour dans la peau du tueur professionnel Arthur Bishop, qui fait cette fois-ci face à son plus vieil ennemi. Dans « Mechanic : Résurrection », l'acteur s’est totalement investi dans les scènes d’action, conçues avec un maître du genre.

Sorti en 2016, Mechanic : Résurrection marque le retour du tueur d’élite Arthur Bishop, cinq ans après Le Flingueur. Alors qu’il pensait pouvoir profiter tranquillement de sa retraite, l’assassin est rattrapé par son passé dans cette suite.

Lorsqu’une vieille connaissance kidnappe sa petite amie, interprétée par Jessica Alba, Bishop se voit contraint de coopérer. Pour libérer celle qu’il aime, le tueur n’a d’autres choix que de remplir trois contrats, qui l’emmèneront dans certains des coins les plus dangereux de la planète. Petite complication : l’assassin devra faire en sorte que ses exécutions ressemblent à des accidents.

Jason Statham fait équipe avec un cador de l’action

Après Spy et Fast & Furious 7, et avant Fast & Furious : Hobbs and Shaw, Jason Statham mouille le maillot comme rarement dans Mechanic : Résurrection. En 2016, le comédien vient d’officier en tant que second rôle dans la comédie de Paul Feig et de donner du fil à retordre à Dom Toretto et sa famille, et est donc prêt à repasser sur le devant de la scène.

Ici, l’acteur est au centre de l’intrigue et ne lâche jamais le spectateur. Qu’il soit accroché à une piscine suspendue en haut d’un building ou qu’il élimine ses ennemis pieds nus avec une redoutable efficacité façon Splinter Cell et John McClane, Jason Statham donne tout. Ancien sportif professionnel, qui a intégré l’équipe de plongeon de Grande-Bretagne dans une autre vie, le comédien s’implique dans ses cascades depuis ses débuts dans le cinéma d’action, et plus particulièrement depuis The One et surtout Le Transporteur.

Pour Méchanic : Résurrection, Jason Statham a pu compter sur l’expertise du spécialiste de l’action Vic Armstrong, qui le considère d’ailleurs comme l’un des plus grands acteurs du genre. Ce réalisateur de seconde équipe et coordinateur des cascades a travaillé sur de nombreux classiques, dont Superman et La Malédiction de Richard Donner, mais aussi Total Recall de Paul Verhoeven, Blade Runner, Le Retour du Jedi, Demain ne meurt jamais, Gangs of New York ou encore La Guerre des mondes, et la liste est encore (très) longue. Autant dire qu’associé à un comédien aussi physique que Jason Statham, ce véritable expert avait de grandes chances d’offrir des séquences vertigineuses aux spectateurs.

Jason Statham et Vic Armstrong ont travaillé en étroite collaboration sur Méchanic : Résurrection. Dans une featurette intitulée Les cascades de Jason Statham présente sur le Blu-ray du film, le coordinateur des scènes d’action explique :

Les cascades sont conçues en concertation avec Jason Statham. Il a des idées et des attentes et n’hésite pas à dire ce qu’il pense. Mais de la même façon, ça ne le dérange pas que je dise ce que je pense. Jason s’engage à 100%. Il enchaîne les prises jusqu’au résultat voulu.

Quant à Jason Statham, il s’éclate visiblement toujours autant à repousser ses limites :

C’est très gratifiant de faire ses cascades. Il y a toujours des risques et des interdits. On essaie de pousser les gens à nous autoriser à faire ce qu’on aime faire.

Une générosité et un investissement largement visibles à l’écran.