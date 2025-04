Médecin de campagne : cette scène improvisée qui a été gardée au montage

Dans le film "Médecin de campagne" de Thomas Lilti, François Cluzet a improvisé une scène avec un comédien non-professionnel qui a finalement été conservée au montage final.

Médecin de campagne : François Cluzet chez Thomas Lilti

Le film Médecin de campagne réalisé par Thomas Lilti (Hippocrate) est sorti dans les salles françaises le 23 mars 2016.

François Cluzet interprète le rôle de Jean-Pierre, un médecin de campagne, qui soigne et rassure jour et nuit et sept jours sur sept les habitants des environs. Mais lorsqu'il tombe malade à son tour, Jean-Pierre voit débarquer Nathalie (Marianne Denicourt), médecin depuis peu, qui arrive de l'hôpital pour le seconder. L'arrivée de cette nouvelle médecin va bouleverser le quotidien de celui qui se croyait irremplaçable.

Resté 44 semaines à l'affiche (un record pour l'année 2016), le long-métrage a attiré plus d'un million et demi de spectateurs au cinéma.

Pour la préparation du film, les deux comédiens principaux ne se sont pas immergés dans l'univers de la médecine de la même manière. En effet, Marianne Denicourt a tenu à rencontrer des médecins généralistes, et à les suivre dans leurs visites. De son côté, François Cluzet n'en a pas ressenti le besoin et a préféré lire de nombreux ouvrages et regarder des documentaires, ou des articles de journaux.

Une scène improvisée et un vrai agriculteur

Si vous vous posiez la question : tous les personnages que l'on voit dans le film Médecin de campagne sont des acteurs professionnels, y compris les patients. Tous sauf un. Ce qui a conduit François Cluzet à improviser une scène, comme l'avait confié Thomas Lilti :

Tous sont des acteurs professionnels (...) sauf un : l'agriculteur que l'on voit au tout début du film et à qui François Cluzet fait un bandage. C'est le propriétaire de la ferme dans laquelle on tournait. C'est une petite scène d'improvisation qu'on a finalement gardée dans le film.

François Cluzet - Médecin de campagne © Le Pacte

Dans le groupe de jeunes handicapés mentaux que l'on voit dans le long-métrage, les figurants ne sont pas des comédiens. Cependant, le jeune autiste vivant dans un centre spécialisé, Yohann Goetzman, avait déjà joué la comédie et s'était déjà produit sur scène.

Concernant la présence de ces handicapés mentaux, Thomas Lilti avait tenu à préciser pourquoi il avait tenu à les faire figurer dans son film :