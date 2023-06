Medellin : c'est quoi cette comédie de Franck Gastambide avec Mike Tyson ?

Avec son nouveau film "Medellin", Franck Gastambide retrouve ses potes Ramzy Bedia et Anouar Toubali pour une virée explosive en Colombie, où ils croiseront la route de dangereux trafiquants et de... Mike Tyson.

Franck Gastambide monte le niveau

Après s'être illustré dans le thriller Sans répit en 2022, et dans les habits de Barbe-Rouge dans Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu, Franck Gastambide est de retour avec sa nouvelle réalisation, Medellin, sur Prime Video. Une comédie d'action déjantée où le créateur de Pattaya et Validé s'amuse à mêler punchlines et cascades dans un grand spectacle d'action et d'humour.

Reda (Ramzy Bedia) - Medellin ©Prime Video

Pablito (Brahim Bouhlel) est un jeune Youtubeur, fasciné par Pablo Escobar. Il décide de réaliser son rêve en partant à Medellin sur les traces du baron de la drogue. Quelques jours plus tard, c'est par une vidéo postée sur ses réseaux sociaux, que le monde découvre que Pablito est aux mains de dangereux narcos, qui exigent une énorme rançon pour le libérer. " Plata o Plomo ! ". Mais ce que les Narcos ignorent c'est que Pablito a un grand frère, Reda (Ramzy Bedia), et que ce grand frère a un plan aussi simple que totalement insensé : monter une équipe, faire une descente en Colombie pour affronter les hommes du cartel et ramener son petit frère sain et sauf...

Des narco-trafiquants, de l'action et Mike Tyson

Reda, aidé par son meilleur ami Stan (Franck Gastambide) et le téméraire Chafik (Anouar Toubali), part donc pour Medellin où, évidemment, rien ne va se passer comme prévu. Course-poursuite dans le barrio Escobar, début de romance avec une flic undercover, enlèvement d'un puissant narco-trafiquant...

Les trois compères, de bonne volonté mais pas forcément très doués, vont tout tenter pour ramener Brahim, aka "Pablito", à la maison sain et sauf. Et pour ce faire, ils pourront compter sur l'aide de Robbie, ancien agent de la CIA incarné par la légende de la boxe Mike Tyson.

Résultat : une comédie explosive, entraînante, dans laquelle l'acteur et réalisateur Franck Gastambide a mis tout ce qu'il aime du cinéma hollywoodien, parsemant son Medellin de références et clins d'oeil.

Medellin est à découvrir sur Prime Video à partir du 2 juin 2023.