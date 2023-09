Meg Ryan : cette scène culte et osée qui a gêné ses enfants

Meg Ryan trouve l'un de ses plus grands rôles dans "Quand Harry rencontre Sally". Une comédie romantique incontournable dans laquelle elle simule un orgasme au cours d'une scène culte, qui a mis ses deux enfants dans l'embarras.

LA scène culte de Meg Ryan

Si elle a joué dans plusieurs films cultes et hautement recommandables comme Top Gun, L'Aventure intérieure, The Doors, Nuits blanches à Seattle ou encore In the Cut, le projet le plus marquant de la carrière de Meg Ryan reste incontestablement Quand Harry rencontre Sally. Dans cette comédie romantique signée Rob Reiner et sortie en 1989, l'actrice prête ses traits à Sally Albright, qui se rend compte après de nombreuses années de complicité, d'éloignement et de retrouvailles qu'elle est amoureuse de son meilleur ami Harry Burns (Billy Crystal), et réciproquement.

Au cours d'une scène inoubliable, Sally simule un orgasme dans un restaurant new-yorkais, sous le regard circonspect de Harry et ceux nettement plus gênés des autres clients. Un passage incontournable qui a récemment mis les enfants de Meg Ryan, Jack Quaid et Daisy True Ryan, dans l'embarras. Interrogée par l'humoriste et actrice Carol Burnett pour le magazine Interview, la star a récemment confié :

C'est marrant, mon fils m'a appelé ce matin et il est à New York, dans un hôtel juste en face de Katz's Deli. Ma fille était là et on était tous en haut-parleur, et ils disaient : 'Maman, c'est un moment de gêne unique'. Jack a dit : 'Tu sais, il y a une flèche qui pointe droit vers la table où tu as tourné cette scène dans le restaurant'.

Quand Harry rencontre Sally ©MGM

En 2018, Jack Quaid révélait à la Comic Con de New York avoir attendu des années avant de regarder Quand Harry rencontre Sally (via Entertainment Weekly) :

Les gars, quand votre mère est dans l'une des scènes d'orgasme les plus célèbres de tous les temps, vous ne regardez pas le film, ok ? Je l'ai vu parce que je faisais une comédie romantique, et que c'est LA comédie romantique.

L'acteur de The Boys a évidemment adoré le film, qui est logiquement devenu son préféré de la carrière de sa mère.