Meg Ryan va faire son grand retour dans une comédie romantique

Après des années loin des plateaux de tournage, Meg Ryan va faire son grand retour avec la comédie romantique "What Happens Later" qu'elle réalisera également. On apprend qu'elle donnera la réplique à David Duchovny.

Meg Ryan : le grand come back ?

L'actrice Meg Ryan a connu la célébrité à la fin des années 80 avec son rôle dans la comédie romantique Quand Hally rencontre Sally de Rob Reiner. La séquence de la simulation dans le restaurant face à Billy Crystal est devenue une des plus cultes du cinéma.

La décennie qui a suivi a été riche en rôles du même acabit, installant définitivement l'actrice dans la peau de l'éternelle romantique. On peut notamment citer Joe contre le volcan, Nuits blanches à Seattle et Vous avez un message dans lesquels elle donnait la réplique à Tom Hanks.

Mais la suite a été plus compliquée pour Meg Ryan.

En effet, l'année 2000 marque un tournant pour l'actrice. Ses déboires amoureux font davantage parler que ses films, et le public boude ses projets. Elle s'est peu à peu éloignée des plateaux de tournage, apparaissant seulement dans des téléfilms et séries dans des petits rôles.

Nuits blanches à Seattle © TrisTar Pictures

En 2008, elle avait déclaré vouloir arrêter sa carrière, notamment en raison de ses nombreuses opérations de chirurgie esthétique, qui avait déformé son visage, préférant se concentrer sur la réalisation et la production. Elle met ainsi en scène le film Ithaca en 2015, avec son fils Jack Quaid et Tom Hanks.

What Happens Later : son nouveau projet romcom

Sept ans plus tard, elle sera de retour derrière (et devant) la caméra pour la comédie romantique What Happens Later. Comme nous l'apprend Variety, elle dirigera et donnera la réplique à David Duchovny.

Le pitch :

Willa (Meg Ryan) et Bill (David Duchovny), ex-amants, se retrouvent bloqués en transit dans un aéroport en pleine tempête de neige. Willa a toujours soif d'indépendance, tandis que Bill, récemment célibataire, réévalue les relations avec son ex-femme. Durant la nuit, ils vont revisiter leur passé. Mais leurs souvenirs ne sont pas forcément en adéquation.

Il n'y a, pour le moment, pas de date de sortie annoncée pour What Happens Later.