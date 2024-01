Megalopolis : excellente nouvelle pour le grand film de Francis Ford Coppola

Le cinéaste américain et icône du Nouvel Hollywood Francis Ford Coppola sera bien de retour en 2024 avec "Megalopolis", un drame SF épique qui pourrait bien créer l'événement à Cannes...

Le retour d'un roi

Alors que ses collègues et amis Martin Scorsese et Steven Spielberg enchaînent les films, Francis Ford Coppola s'est fait très discret depuis le début des années 2000, avec seulement trois réalisations : L'Homme sans âge (2007), Tetro (2009) et Twixt (2011). Trois films qui ont connu des sorties limitées et, malgré le succès critique de Tetro et Twixt, sont restés au statut anecdotique, pour ne pas dire confidentiel.

Twixt ©Pathé

Mais le prochain film de Francis Ford Coppola, Megalopolis, un projet de plus de 40 ans que le cinéaste a monté dans la difficulté, devrait lui être un événement majeur et faire revenir à sa place prestigieuse le réalisateur de la trilogie Le Parrain et d'Apocalypse Now.

Plus que quelques mois à attendre

Invité au micro du podcast The Accutron Show, pour un épisode diffusé le 2 janvier, Francis Ford Coppola a ainsi partagé une excellente nouvelle. Si on savait déjà que le film sortirait en 2024, le cinéaste a en effet précisé à quelle période.

Tout ce que je peux dire, c'est que j'aime les acteurs qui sont dans mon film. C'est inhabituel, et on ne s'ennuie jamais. Sinon, "wait and see". Encore quelques mois et on pourra le voir.

Quand on est du calibre de Francis Ford Coppola, cinéaste légendaire récompensé par deux Palme d'or, en 1974 pour Conversation secrète et en 1979 pour Apocalypse Now, annoncer début janvier la présentation de son film dans "quelques mois", c'est donner du poids à l'hypothèse que Megalopolis pourrait être sélectionné au Festival de Cannes 2024, qui se tiendra en mai.

On sait peu de choses de Megalopolis, sinon que c'est un drame épique de science-fiction, dans lequel une femme est partagée entre la loyauté à son père, un homme conservateur, et celle à son amant, un architecte progressiste qui veut reconstruire un New York utopique après un désastre dévastateur. On connaît par ailleurs son casting, très impressionnant puisqu'il compte notamment Adam Driver, Nathalie Emmanuel, Laurence Fishburne et Shia LaBeouf, Aubrey Plaza, Jon Voight et Giancarlo Esposito, Talia Shire, Forest Whitaker, Jason Schwartzman et Dustin Hoffman.