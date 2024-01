Un des meilleurs films d'horreur français arrive sur Netflix

Un des meilleurs films d'horreur français, sorti en 2021, arrive sur Netflix : "La Nuée". Un film sur une exploitation agricole de sauterelles qui dégénère, après que celles-ci aient malencontreusement pris goût au sang humain...

Quand les insectes prennent le pouvoir

En 2020, année noire pour le cinéma puisque marquée par la pandémie de Covid-19, Just Philippot devait montrer son premier long-métrage, La Nuée, au Festival de Cannes. Hélas, le festival fut annulé et c'est donc au Festival du film francophone d'Angoulême en août 2020 puis au Festival du film fantastique de Gérardmer fin janvier 2021 que La Nuée a pu être découvert, avant sa sortie nationale le 16 juin 2021.

Selon les termes du réalisateur, La Nuée se présente comme un "thriller agricole" qui se finirait en "film catastrophe". Et en effet, La Nuée se distingue par son subtil mélange des genres, utilisant un contexte social et économique réaliste pour mettre en place une violente catastrophe environnementale, tout en jouant magistralement avec les codes du film d'horreur.

Bonne nouvelle donc pour les fans du genre, puisque La Nuée arrive sur Netflix le 5 janvier 2024.

La Nuée ©Capricci

Le synopsis de La Nuée est le suivant : Difficile pour Virginie de concilier sa vie d’agricultrice avec celle de mère célibataire. Pour sauver sa ferme de la faillite, elle se lance à corps perdu dans le business des sauterelles comestibles. Mais peu à peu, ses enfants ne la reconnaissent plus : Virginie semble développer un étrange lien obsessionnel avec ses insectes...

Un film d'horreur à plusieurs dimensions

C'est Suliane Brahim, actrice française et sociétaire de la Comédie-Française, qui incarne Virginie dans La Nuée. Ses deux enfants sont incarnés par Marie Narbonne et Raphaël Romand, et Sofian Khammes joue Karim, un proche de Virginie. Comme il l'a aussi fait pour son long-métrage suivant, Acide, sorti en 2023, Just Philippot se concentre ici sur une cellule familiale en difficulté, qui va se retrouver aux prises avec un phénomène global, dont les dangers excèdent largement cette famille.

Dans La Nuée, Virginie a du mal à rentabiliser son exploitation. Isolée, épuisée par son activité professionnelle et ses tâches de mère célibataire, méprisée et rudoyée par les hommes qui l'entourent, elle découvre un moyen d'augmenter le rendement de son élevage de sauterelles : leur donner du sang. En effet, alors qu'un jour elle se blesse par mégarde, elle se rend compte que les sauterelles ayant consommé son sang sont plus grosses, plus vives, et donc plus rentables à la vente. Il va donc lui falloir trouver du sang...

Virginie (Suliane Brahim) - La Nuée ©Capricci

La Nuée a été célébrée par la critique, et a été récompensée à plusieurs reprises. Les raisons sont multiples : il s'agit d'un vrai film d'horreur avec ses "créatures" sanguinaires, ici des centaines de sauterelles qui dévorent tout être vivant sur leur passage. Il s'agit aussi d'un thriller social : comment, à cause d'une pression économique trop forte, on peut être littéralement conduit à donner sa propre "chair" au système. Encore, La Nuée est aussi une chronique familiale et le portrait d'une femme, dont le défi est de réussir à être autonome et à élever ses enfants. Autant d'éléments qui en font un brillant film d'horreur comme un film unique en son genre, et une réussite sur tous ses aspects.