La "vraie suite" de ce sulfureux film français au cinéma cette année ?

Sept ans après la présentation à Venise de "Mektoub, My Love : canto uno" d'Abdellatif Kechiche, sa suite "Mektoub, My Love : canto due" est actuellement en post-production. Et alors que les discussions autour de la programmation du Festival de Cannes 2024 s'intensifient, il pourrait y signer le retour d'Abdellatif Kechiche, après la projection controversée de "Mektoub, My Love : Intermezzo" sur la Croisette en 2019.

Mektoub, My Love : canto due bientôt prêt

Abdellatif Kechiche est un cinéaste aussi prestigieux que controversé, avec des films uniques qui font systématiquement sensation. Tout particulièrement dans ce qu'on pourrait appeler sa deuxième partie de filmographie, à partir de 2013 et le grand succès La Vie d'Adèle, Palme d'or du Festival de Cannes. Après ce succès, qui révèle Adèle Exarchopoulos, c'est dans la difficulté que Mektoub, My Love : canto uno est produit et tourné. Dans ce film sublime, sorti en 2017 et nouveau grand succès critique, Abdellatif Kechiche pousse son cinéma naturaliste à ses extrêmes et tire de la banalité des relations entre jeunes adultes une lumière et un élan vital formidables.

Mektoub, My Love : canto uno était attendu au Festival de Cannes 2017. Mais un imbroglio autour du contrat de production - Abdellatif Kechiche a en réalité produit un double montage, deux films plutôt qu'un seul, d'abord intitulés Les dés sont jetés et Pray for Jack - l'en éloigne, et le film est finalement en compétition à la Mostra de Venise 2017. Mais l'histoire cannoise reprend deux ans plus tard, lorsqu'Abdellatif Kechiche présente en compétition au Festival de Cannes 2019 Mektoub, My Love : Intermezzo. Un film expérimental de 3h30 tourné entièrement dans une boîte de nuit, franchissant par moments la frontière de la pornographie, et montré dans un montage inabouti. Le cinéaste admettait avoir eu "tort" à Paris Match en octobre 2022.

J’ai eu tort d’avoir montré "Intermezzo" à Cannes. Le film n’était pas terminé, pas mixé, pas totalement étalonné. Mais j’étais tellement excité à l’idée de faire connaitre les jeunes acteurs et actrices, notamment Roméo De Lacour, que j'y suis allé. Et puis je m’étais engagé auprès du festival.

Un retour (apaisé) à Cannes ?

Mektoub, My Love : Intermezzo fait scandale lors de sa projection sur la Croisette. Et ne sort finalement jamais dans les salles. Abdellatif Kechiche ne tient pas à le montrer et, s'il devait un jour l'être, ce ne sera pas avant la sortie de Mektoub, My Love : canto due, la "vraie suite" de Mektoub, My Love : canto uno et donc deuxième volet de sa "comédie humaine". Et celui-ci pourrait bien sortir prochainement...

Dans la même interview accordée à Paris Match en 2022, Abdellatif Kechiche expliquait alors travailler en ce moment sur le montage de Mektoub, My Love: canto due et Mektoub, My Love : canto tre. Et un peu moins de deux ans plus tard, actuellement en post-production selon IMDB, il se murmure dans les coulisses du cinéma français que Mektoub, My Love: canto due pourrait ainsi, sept ans après la projection du premier film à Venise, être présenté au Festival de Cannes 2024 ou alors à la Mostra de Venise 2024.

On ne sait pour l'instant quasiment rien de cette suite, sinon qu'on retrouve le casting du premier Mektoub, My Love, à savoir notamment Ophélie Bau, Shaïn Boumedine, Salim Kechiouche, Hafsia Herzi et Lou Luttiau. Ce qui tendrait à confirmer, après le scandale Intermezzo et une apparente rupture de collaboration entre Ophélie Bau et Abdellatif Kechiche, que les images de Mektoub, My Love: canto due ont été tournées en même temps que celles du premier film et d'Intermezzo, entre septembre 2016 et septembre 2017 dans la région de Sète. Ainsi, le montage de ce second volet officiel - Intermezzo étant présenté comme un intermède à part -, serait a priori terminé ou en phase de finalisation. Et le film pourrait donc prendre la direction de l'édition 2024 du Festival de Cannes...