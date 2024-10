Andrew Garfield veut qu'Hollywood donne à Mel Gibson "une seconde chance"

Dirigé par Mel Gibson dans "Tu ne tueras point", Andrew Garfield a pris la défense de l'acteur et réalisateur, qui avait tenu des propos antisémites après une arrestation en état d'ivresse en 2006.

Mel Gibson, la chute après des propos antisémites

Figure emblématique du cinéma, avec une carrière marquée des rôles mythiques dans les sagas Mad Max et L'Arme fatale, Mel Gibson a atteint les sommets avant de sombrer. Au début des années 2000, l'acteur a signé son troisième long-métrage avec La Passion du Christ (2004), qui malgré de nombreuses controverses (notamment sur la manière dont le film dépeint les Juifs), a été un franc succès. Plus de 611 millions de dollars de recettes dans le monde et trois nominations aux Oscars lui ont permis d'enchaîner ensuite avec Apocalypto (2006), critiqué cette fois pour sa représentation violente et stéréotypée du peuple Maya.

Mais c'est une arrestation en état d'ivresse, le 28 juillet 2006, qui a changé la donne. Durant celle-ci, Mel Gibson a tenu des propos antisémites. L'acteur s'est alors retrouvé blacklisté de Hollywood et a disparu des écrans pendant plusieurs années, avant de revenir en 2010 dans Hors de contrôle. Le comédien a cependant participé surtout à des séries B et occasionnellement. Il est tout de même parvenu à monter un autre projet ambitieux avec Tu ne tueras point (2016), film de guerre monstrueux nommé dans six catégories des Oscars, dont celle du meilleur film et du meilleur réalisateur.

Le soutien d'Andrew Garfield depuis Tu ne tueras point

Malgré cette "reconnaissance" avec Tu ne tueras point, on ne peut pas dire que Mel Gibson soit très demandé à Hollywood. En tout cas bien moins que dans les années 1990. Pourtant, l'acteur et réalisateur continue d'avoir des soutiens. C'est le cas d'Andrew Garfield, qui avait aussi été nommé à l'Oscar du meilleur acteur pour le film précédemment cité. Le comédien s'est récemment exprimé auprès du magazine People et a estimé que Mel Gibson méritait au moins une deuxième chance. Pour le défendre, Andrew Garfield a avancé qu'il avait fait un gros travail sur lui-même et l'a décrit comme très compatissant.

Je crois que les gens méritent une deuxième chance, une troisième chance, une quatrième chance. Aucun d’entre nous n’est infaillible. Mel a fait beaucoup de travail sur lui-même. Et merci à Dieu. Parce que c’est un cinéaste incroyable, et je pense qu’il mérite de faire des films. Il mérite de raconter des histoires, car il a un cœur très, très grand et compatissant.

Andrew Garfield - Tu ne tueras point ©Cross Creek Pictures Pty Ltd

Andrew Garfield a partagé son expérience avec Mel Gibson en tant que réalisateur et expliqué que, grâce à lui, il avait "beaucoup appris", notamment sur le fait que "les gens peuvent guérir et s'améliorer, changer et se faire aider". Le comédien va encore plus loin en assurant que Mel Gibson est "un homme vraiment empathique" et, comme tout le monde, il "mérite le respect".

Un prochain film en 2025

Pour rappel, après son arrestation et la découverte de ses propos antisémites, Mel Gibson s'était publiquement excusé en affirmant qu'il n'avait aucune excuse et qu'il ne devrait y avoir "aucune tolérance pour quiconque pense ou exprime une quelconque remarque antisémite". Chacun sera libre d'estimer si ces excuses étaient suffisantes ou pas. De son côté, Mel Gibson est apparu dans une dizaine de productions ces deux dernières années, dont la série Le Continental. Il est également repassé derrière la caméra pour Vol à haut risque avec Mark Wahlberg, prévu pour le 22 janvier 2025 en salles.