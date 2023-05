Mel Gibson prépare un nouveau film avec une grande star au casting

Sept ans après sa dernière réalisation, Mel Gibson prépare son retour derrière la caméra. Il adaptera le scénario intitulé "Flight Risk", qui faisait partie de la Black List. Et il a déjà choisi l’acteur qui tiendra le rôle principal.

Mel Gibson prépare son nouveau film Flight Risk

Cela fait maintenant sept ans que Tu ne tueras point est sorti au cinéma. Le dernier film en date de Mel Gibson en tant que réalisateur racontait l’histoire vraie de Desmond Doss, un jeune Américain engagé dans l’armée pendant la Seconde Guerre mondiale et ayant refusé de porter une arme sur le champ de bataille. Le long-métrage avait fait plutôt bonne impression à sa sortie.

Desmond Doss (Andrew Garfield) - Tu ne tueras point ©Metropolitan FilmExport

Depuis la sortie de Tu ne tueras point, Mel Gibson est apparu dans plusieurs films, mais n’est donc pas repassé derrière la caméra. Ce qui va bientôt changer. Comme nous l’apprend Deadline, il prépare actuellement sa nouvelle réalisation, Flight Risk. Le film sera basé sur un scénario de Jared Rosenberg. Ce dernier faisait partie de la "Black List", c’est-à-dire la liste des scénarios les plus appréciés à Hollywood mais qui n’ont pas encore trouvé de studio prêt à les produire.

Mark Wahlberg sera la tête d’affiche

Flight Risk sera centré sur un pilote qui doit amener un dangereux criminel à son jugement. Et pour incarner le pilote en question, Mel Gibson a choisi de faire confiance à Mark Wahlberg. Les deux hommes se connaissent bien puisqu’ils sont déjà apparus dans plusieurs long-métrages ensemble. Ils se sont donné la réplique dans Very Bad Dads 2 et plus récemment dans Père Stu.

Il est encore beaucoup trop tôt pour connaître la date de sortie de Flight Risk. En attendant, Mel Gibson et Mark Wahlberg ont d’autres projets à venir. Le premier sera notamment bientôt à l’affiche de The Continental, la série faisant partie de l’univers John Wick. Quant au second, il est notamment attendu dans Our Man from Jersey, dans lequel il donnera la réplique à Halle Berry. Il y jouera un ouvrier projeté du jour au lendemain dans le monde des espions.