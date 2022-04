Mémoires d'une geisha : pourquoi le film a été censuré en Chine ?

Pour "Mémoires d'une geisha" Rob Marshall a engagé les actrices chinoises Zhang Ziyi, Gong Li et Michelle Yeoh pour jouer des figures emblématiques de la culture japonaise. Un choix qui a posé problème en Chine, mais également au Japon.

La proposition hollywoodienne de Mémoires d'une geisha

Mémoires d'une geisha est l'adaptation du romain Geisha d'Arthur Golden. Réalisé par Rob Marshall, ce film américain débute en 1929. On y suit Chiyo, une enfant japonaise vendue avec sa sœur Satsu à la tenancière d'une maison de geisha. Séparée de sa sœur, Chiyo va devoir affronter seule la dureté de la vie pour une apprentie geisha. De plus, en grandissant, elle va s'attirer les foudres d'Hatsumomo, une autre geisha. Jusqu'au jour où Chiyo rencontre un homme et tombe amoureuse de lui. Mais impossible pour elle d'avoir une relation en étant une geisha...

Mémoires d'une geisha ©Columbia Pictures

À sa sortie, le film a eu un beau succès dans les salles avec plus de 160 millions de dollars récoltés dans le monde. Mémoires d'une geisha a également été récompensé à plusieurs reprises. Aux Oscars, le film a remporté celui de la Meilleure direction artistique, de la Meilleure photographie et de la Meilleure création de costumes. Des récompenses techniques, tandis que Zhang Ziyi a eu droit à une nomination aux Golden Globes et une aux BAFTA Awards 2006 dans la catégorie Meilleure actrice pour son rôle de Chiyo.

Une grossière erreur de nationalité

S'il n'y a rien à redire en soit sur le jeu de la comédienne, sa présence au casting, et celle des autres interprètes, a posé un réel problème en Chine et au Japon. Il s'agit en effet d'une histoire autour de la culture japonaise. Hors, Zhang Ziyi n'est évidemment pas japonaise, mais chinoise. Elle avait été révélée dans Tigre et Dragon avant d'apparaître dans Hero, Le Secret des poignards volants, ou encore 2046.

On retrouve également au casting Gong Li et Michelle Yeoh. De véritables stars du cinéma chinois mais qui, encore une fois, ne sont pas Japonaise. Contrairement au célèbre Ken Watanabe, à Suzuka Ohgo, qui joue Chiyo jeune, et à Yūki Kudō, qui joue la sœur d'Hatsumomo.

Les souvenirs de la guerre

Il y a donc une incohérence assez typique d'Hollywood, qui fut critiquée dans plusieurs pays. Mais en Chine, les réactions furent plus fortes. Car les relations entre la Chine et le Japon sont assez complexes, notamment depuis la Seconde Guerre mondiale. Le Japon s'est montré particulièrement cruel envers le peuple chinois (mais aussi coréen au passage). Et a plutôt tendance à omettre cette partie de son Histoire plutôt que de faire des excuses officielles. Comme le rappelait l'Independent en 2006, à l'occasion de la sortie de Mémoires d'une geisha, des manifestations avaient encore lieu côté chinois pour rappeler les agissements du Japon durant la guerre.

Mémoires d'une geisha ©Columbia Pictures

Dès lors, il n'est pas étonnant que des hauts responsables du gouvernement chinois aient vu d'un mauvais œil la présence des stars locales pour jouer des courtisanes japonaises. Bien qu'au Japon une geisha ne soit pas considérée comme une prostituée, en Chine, c'était tout comme. Le film a donc fait office de rappel pour le peuple chinois de l'esclavage sexuel mis en place pendant la guerre par le personnel militaire japonais. Des « femmes de réconfort » évoquées notamment dans The Flowers of War (2011) de Zhang Yimou, ou encore dans le film coréen Spirits’ Homecoming (2016).

Résultat, la sortie de Mémoires d'une geisha a été annulée en Chine. Au Japon, le film a été "simplement boudé".