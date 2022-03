Memory : Liam Neeson est plus énervé que jamais dans le trailer

Dans "Memory", Liam Neeson interprète un tueur atteint de la maladie d'Alzheimer qui tente de démanteler un réseau de prostitution infantile malgré ses trous de mémoire. Réalisé par Martin Campbell, le film se dévoile à travers une première bande-annonce.

Memory : quand un tueur perd la mémoire

Après avoir mis en scène un tandem de redoutables tueurs à gages formé par Maggie Q et Samuel L. Jackson dans The Protégé, disponible sur Prime Video, le réalisateur Martin Campbell (Le Masque de Zorro, Casino Royale) s'intéresse de nouveau à un assassin avec Memory.

Alex Lewis (Liam Neeson) - Memory ©Open Road Films

Le film est centré sur Alex Lewis, incarné par Liam Neeson. Expert dans les exécutions rapides et efficaces, ce tueur continue d'honorer ses contrats méticuleusement alors que les premiers signes de la maladie d'Alzheimer apparaissent. Après avoir été contacté par Davana Sealman (Monica Bellucci), qui lui propose la somme de dix millions de dollars pour un nouveau job, Lewis refuse d'aller au bout quand il s'aperçoit que sa cible est une jeune fille. Il comprend progressivement qu'il est chargé d'effacer les traces d'un réseau de prostitution infantile.

L'assassin élimine les membres de l'organisation pédophile mais sa mémoire lui joue des tours. Il demande donc de l'aide à Vincent Serra (Guy Pearce), un policier chargé d'enquêter sur l'affaire. Si le scénario de Memory paraît familier, c'est parce qu'il s'agit d'un remake de La Mémoire du tueur, polar belge mis en scène par Erik Van Looy et sorti en 2004. Un long-métrage basé sur le roman De zaak Alzheimer de Jef Geeraerts.

Liam Neeson, infatigable

Avec Memory, Liam Neeson poursuit son chemin dans le cinéma d'action, dans lequel il s'est lancé en 2008 avec Taken et le personnage de Bryan Mills. Dès les premières secondes de la bande-annonce, le tueur qu'il interprète prévient d'emblée qu'il est "le méchant", habitué à faire le sale boulot depuis de longues années. Mais les horreurs qu'il découvre vont apparemment amorcer chez lui une quête de rédemption et l'envie de se servir de ses talents pour éliminer ses employeurs.

Un rôle qui n'est pas sans rappeler ceux des récents Blacklight et Le Vétéran, dans lesquels Liam Neeson voit ses regrets le rattraper et tente donc de se racheter. À ces problèmes de conscience et cette quête vengeresse s'ajoute la maladie d'Alzheimer. Une pathologie qui a déjà servi de base à plusieurs thrillers, à l'image de Cortex et Remember.

Si son protagoniste est souffrant, Liam Neeson semble de son côté toujours en grande forme. Il n'en a d'ailleurs pas fini avec les films musclés puisqu'en plus de Memory, le comédien a récemment tourné dans Retribution, remake d'Appel inconnu. L'acteur a par ailleurs le trench-coat et le chapeau du célèbre détective créé par Raymond Chandler pour Marlowe, qui marque ses retrouvailles avec Neil Jordan (Michael Collins).

Memory ne bénéficie pas encore d'une date de sortie en France. En attendant, découvrez la bande-annonce en tête d'article.