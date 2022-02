Men : angoisse maximum pour Jessie Buckley dans le teaser du nouveau film d'Alex Garland

La nouvelle réalisation d'Alex Garland se dévoile dans un premier teaser. "Men" emmène Jessie Buckley et Rory Kinnear dans une nature et des lieux inquiétants. Une production A24 dont on espère prochainement la sortie française.

C'est bien simple, Alex Garland a un talent fou. On lui doit en 1996 le roman La Plage, adapté par Danny Boyle au cinéma en 2000. Une écriture et des idées qui plaisent au réalisateur, puisque Garland se retrouve notamment aux scénarios de 28 jours plus tard et Sunshine. Côté réalisation, il présente en 2015 le très réussi Ex Machina et le surprenant Annihilation en 2018. Et son nouveau film, Men, annoncé dans les salles outre-atlantique pour le 20 mai, vient de se dévoiler dans un teaser forcément affolant (vidéo ci-dessus).

Men ©A24

A24, Alex Garland et Jessie Buckley à la manoeuvre

Peut-on rêver mieux que celle collaboration ? Pour Ex Machina et Annihilation, Alex Garland pouvait compter sur Alicia Vikander et Natalie Portman. Pour Men, c'est à une autre très talentueuse comédienne qu'il confie le premier rôle : Jessie Buckley. À 32 ans, l'actrice irlandaise est en pleine ascension et sera peut-être bientôt récompensée d'un Oscar pour sa récente performance dans The Lost Daughter.

Dans Men, on sait qu'elle va par le prénom d'Harper et on voit dans ces images qu'elle semble seule dans une maison à la campagne. Si on retrouve le goût de Garland pour une nature organique, pas d'enjeux technologiques à l'horizon, a priori.

Face à elle, Rory Kinnear incarne une présence très inquiétante. Qui est-il ? Que veut-il ? Comment existe-t-il ? L'ambiance est onirique et angoissante à souhait dans Men, et c'est un registre dans lequel la société de production et distribution A24 est passée maître. En 2019 par exemple, A24 a entre autres produit Midsommar et The Lighthouse. L'assurance donc d'avoir une esthétique forte et des grandes performances de jeu dans Men.