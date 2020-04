Men in Black 3 : cet acteur aurait pu prendre le rôle de Josh Brolin

Le réalisateur Barry Sonnenfeld raconte comment le studio lui a mis la pression pour qu'un autre acteur joue le rôle de Josh Brolin dans « Men in Black 3 ». Le cinéaste a finalement eu gain de cause.

En 2012, dix ans après Men in Black II, les hommes en noirs revenaient pour un nouveau tour de piste. Barry Sonnenfeld était de retour à la réalisation avec une toute nouvelle histoire, tout comme Will Smith et Tommy Lee Jones dans les rôles de J et K. Malgré des critiques mitigées, le long-métrage rapporta plus de 624 millions de dollars au box-office. Pour autant, Men in Black III est le moins apprécié de la trilogie.

Un autre acteur pour jouer K jeune

Avec Men in Black III, Barry Sonnenfeld a tenté une approche inédite. Un scénario alambiqué dans lequel J (incarné par Will Smith) retourne dans le passé pour rencontrer K à ses débuts. Pour l'occasion il fallait un acteur plus jeune pour incarner le personnage de Tommy Lee Jones. C'est finalement Josh Brolin qui a campé K jeune. Mais initialement, Sony voulait un autre acteur dans ce rôle.

Pendant une entrevue avec CinemaBlend, Barry Sonnenfeld a encensé la performance de Josh Brolin. Il a également révélé que Sony lui faisait pression à l'époque pour qu'il engage Mark Wahlberg à la place de Josh Brolin :

L'un des agents les plus puissants qui existe est un gars nommé Ari Emanuel. C'est un grand ami de Mark Wahlberg. Et il voulait vraiment que Mark Wahlberg joue le jeune Tommy Lee Jones. Mark aurait sans doute fait un excellent travail. Mais je pense que Brolin est né pour incarner Tommy.

Barry Sonnenfeld a toujours pensé à Josh Brolin pour ce rôle. Il a réussi à résister aux pressions de Sony pour conserver son premier choix. Il a par ailleurs précisé qu'il n'a eu aucun différent avec Mark Wahlberg : « Mark était adorable. Il était super. ».

Pendant cette même interview, le cinéaste a souligné le travail incroyable de Josh Brolin sur le tournage de Men in Black III. L'acteur conservait toujours sur lui un magnétophone pour écouter des dialogues des précédents films entre Tommy Lee Jones et Will Smith. Et finalement, il est vrai que Josh Brolin a proposé un travail remarquable, et très représentatif du talent de Tommy Lee Jones.