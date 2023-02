Men in Black : le secret (et le vomi) d'une des scènes les plus drôles du film

Réalisateur du grand succès "Men in Black", sorti en 1997, Barry Sonnenfeld est revenu sur les secrets d'une des scènes les plus drôles du film. Une histoire de cadre et d'arrière-plan, ainsi que de vomi sur un Will Smith dégoûté...

Men in Black, sommet de la comédie SF

En 1997, Barry Sonnenfeld réalise un modèle du genre de la comédie de science-fiction, Men in Black. Dans cette comédie hilarante, on suit deux agents de l'organisation secrète "Men in Black" (MIB), organisation chargée de réguler la présence des extra-terrestres sur terre et de garder cette présence ignorée par la population. Pour ce faire, ils disposent de technologies très avancées, dont un appareil permettant d'effacer la mémoire directe des humains témoins d'événements impliquant les extra-terrestres.

Men in Black

Les deux agents, un vétéran incarné par Tommy Lee Jones, "Agent K", et un jeune plus extravagant interprété par Will Smith, "Agent J", vont devoir apprendre à travailler ensemble et protéger la Terre d'un extra-terrestre semblable à un cafard géant...

Succès critique et financier, Men in Black ouvre la voie à trois suites, à la qualité décroissante, malgré la présence du duo d'acteurs pour Men in Black 2 et Men in Black 3. Une baisse de qualité qui s'explique par les sommets que le premier film atteint. Parce qu'en plus de la grande direction artistique de Men in Black, de sa musique composée par Danny Elfman et de la chanson de Will Smith, sa mécanique comique fonctionne à merveille.

Et pour mettre celle-ci en action, Barry Sonnenfeld a cadré et monté certaines séquences de manière spécifique, tout en utilisant des effets pratiques autant qu'il le pouvait. Exemple avec une des séquences cultes du film : l'accouchement d'un alien dans une voiture.

Deux actions différentes dans un même cadre

Dans cette séquence, qui dans l'histoire intervient lors du premier jour de "J" en tant qu'agent des "Men in Black", ils interceptent Redgick, un alien qui a pris forme humaine et qui conduit sa femme, sur le point d'accoucher, à l'hôpital. Celle-ci va alors donner à naissance sur le siège arrière de la voiture à un alien doté de tentacules. Un accouchement que "J" va gérer comme il peut.

Dans un entretien accordé à la DGA (Directors Guild of America), Barry Sonnenfeld explique comment il a construit cette séquence pour qu'elle soit si performante sur le plan comique. Il a ainsi choisi d'utiliser des plans fixes et des "tracking shots" (la caméra se déplace) plutôt que des "pan shots" (la caméra pivote horizontalement), pour que le spectateur se sente au plus proche des personnages. Surtout, pour le passage où "J" est balancé dans tous les sens par les tentacules de l'alien, il laisse cette action en arrière-plan pour filmer sobrement au premier plan un interrogatoire très réaliste de Redgick par "K".

Ce qui rend cette scène si drôle est qu'au premier plan, on apprend une information importante - délivrée frontalement, totalement dans le registre policier new-yorkais, mais à l'arrière-plan, la chose la plus folle et surréaliste arrive : Will Smith qui est balancé de tous les côtés par un alien. On a filmé Tommy Lee Jones et Patrick Breen dans le New Jersey, et Will Smith dans un studio avec fond vert à New York. Le challenge était qu'en faisant un seul plan, sans plans de coupe, on ne peut pas jouer sur le rythme au montage. (...) Je pense que le montage est l'ennemi de la comédie, et que rien n'est pire pour celle-ci que les gros plans.

Il y a donc ici deux plans en un seul, deux actions différentes qui se déroulent dans un même cadre et c'est ce qui donne toute sa force comique à la séquence. Pour finir en beauté avec un effet pratique qui a dégoûté Will Smith.

"Là, Will ne joue pas, il est juste Will Smith et il est écoeuré"

Tout attendri par le bébé alien aux grands yeux, "J" s'émeut avant de recevoir en plein visage un jet de vomi. Comme le précise Barry Sonnenfeld, il n'y aucun CGI dans ces plans, puisque deux marioonnettes ont été construites pour représenter l'alien, équipées d'un tube pour propulser du liquide. Un effet pratique qui a dégoûté l'acteur, et duquel la réaction est donc parfaitement authentique.

Men in Black