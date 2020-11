Men in Black : quand Tommy Lee Jones réécrivait le script en direct

En 1997, Barry Sonnenfeld réalise l'un de ses films cultes : « Men in Black ». Une référence totale en terme de science-fiction, qui a offert au duo Will Smith et Tommy Lee Jones des rôles définitivement cultes. Le scénariste du film révèle aujourd'hui comment Tommy Lee Jones a remanié une partie du scénario.

Men in Black : une trilogie culte

En 1997, Barry Sonnenfeld, notamment célèbre pour avoir mis en scène La Famille Addams, réalise une référence du cinéma de de science-fiction : Men in Black. Porté par Will Smith, Tommy Lee Jones et Vincent D'Onofrio, le film rencontre un succès populaire monstre. Le film est nommé à trois reprises aux Oscars et remporte la statuette des Meilleurs maquillages. Côté box-office, Men in Black rapporte plus de 589 millions de dollars pour un budget de 90 millions.

© Sony Pictures

Face à ce triomphe financier et critique, Sony décide de lancer la production d'une suite en 2002. Barry Sonnenfeld revient derrière la caméra. Là encore, le film rencontre un certain succès populaire, même si cette suite rapporte un peu moins que l'original. Pour un budget augmenté de 140 millions de dollars, le film en rapporte plus de 445 millions. Enfin, en 2012, soit dix ans après le dernier, Barry Sonnenfeld, Will Smith et Tommy Lee Jones reviennent une ultime fois pour un troisième épisode. Men in Black III rapporte plus de 624 millions de dollars au box-office, soit la plus grosse performance de la trilogie. Enfin, en 2019, Sony décide de relancer la saga en produisant Men in Black : International, un reboot réalisé par F. Gary Gray et porté par Chris Hemsworth et Tessa Thompson. Malheureusement, le film a reçu des critiques détestables et n'a rapporté que 253 millions de dollars de recettes (pour un budget de 110 millions).

Tommy Lee Jones s'improvisait scénariste

Le scénariste Ed Solomon, la plume derrière le premier film, a révélé que lors du tournage Tommy Lee Jones avait modifié le scénario directement sur le plateau, supprimant ainsi un long discours de son personnage. Et améliorant au passage la séquence en question. L'écrivain a déclaré sur Twitter qu'il avait passé une semaine entière à écrire un discours de trois paragraphes pour le personnage de l'agent K. Le comédien, qui campe ce protagoniste dans les trois épisodes de Barry Sonnenfeld, a pris son stylo pendant le tournage, et a tout simplement barré cette longue tirade, juste sous les yeux du scénariste. Ed Solomon a par la suite reconnu que la séquence avait été largement améliorée par les modifications de l'acteur :

J'avais un discours de trois paragraphes pour Men in Black, que j'avais élaboré pendant une semaine. Tommy Lee Jones m'a regardé intensément avec un stylo, et l'a barré en me regardant fixement. Puis il a transformé tout le discours d'un coup. Et c'était beaucoup mieux.

Men in Black est aujourd'hui un film culte, notamment grâce aux interprétations des deux acteurs principaux. Le film est devenu une référence totale et demeure aujourd'hui un divertissement largement respecté !