Men : un nouveau trailer pour le mystérieux film d'Alex Garland (Ex Machina)

"Men", le nouveau film d'Alex Garland ("Ex Machina", "Annihilation") se dévoile davantage avec une nouvelle bande-annonce très inquiétante. Avec Jessie Buckley et Rory Kinnear au casting.

Men, un thriller cauchemardesque

Après un premier trailer très énigmatique, Men, le nouveau film d'Alex Garland, se dévoile avec une nouvelle bande-annonce. Avec cette vidéo (en une d'article), on commence à comprendre un peu mieux de quoi il s'agira. On découvre dans un premier temps l'héroïne Harper, venue se ressourcer dans une gentille campagne anglaise. On comprend que la jeune femme est encore marquée par une tragédie et ces lieux devraient lui faire le plus grand bien. Evidemment, ce petit coin de paradis va se transformer en cauchemar.

Harper (Jessie Buckley) - Men ©A24

Une créature semble la poursuivre. Mais est-ce quelque chose / quelqu'un, ou bien des hallucinations liées à son mal-être ? La bande-annonce se garde bien de tout nous révéler mais nous en montre suffisamment pour qu'on ressente nous aussi un certain malaise. Surtout avec l'omniprésence de Rory Kinnear. Le comédien prête en effet son visage à tous les hommes qu'Harper croisera (d'où le titre Men). A moins qu'il ne soit qu'un être venu la tourmenter...

Jessie Buckley chez Alex Garland

On avoue attendre beaucoup de Men car il s'agit du troisième long-métrage d'Alex Garland. Le scénariste s'était fait remarquer comme réalisateur dès son premier film, Ex Machina (2014). Une petite merveille qui fut suivie ensuite par le plus complexe Annihilation (2017). Disponible sur Netflix, ce drame de science-fiction porté par Natalie Portman s'avère intéressant visuellement mais emmené par un scénario faussement compliqué et assez lourd. On espère donc qu'avec Men son retour au cinéma (après la série Devs) sera réussi.

Enfin, en plus de Rory Kinnear, notons la présence de Jessie Buckley, qui ne cesse d'impressionner et enchaîne les rôles. Révélée par Wild Rose (2019), la comédienne irlandaise a ensuite enchaîné avec Un espion ordinaire (2021) aux côtés de Benedict Cumberbatch. Et a surtout obtenu une nomination à l'Oscar de la Meilleure actrice dans un second rôle pour The Lost Daughter. Une récompense qui lui saura peut-être décernée durant la 94e cérémonie des Oscars, qui se déroulera dans la nuit du 28 mars.

Men sortira dans les salles le 1er juin.