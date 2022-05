Menteur : Tarek Boudali en menteur compulsif dans la bande-annonce du film

Olivier Baroux nous donne rendez-vous cet été avec sa nouvelle comédie "Menteur". Au casting, on retrouve notamment Tarek Boudali et Artus. Découvrez la bande-annonce du film.

Mytho !

Après Les Tuche 4 sorti l'hiver dernier, Olivier Baroux revient dès cet été en tant que réalisateur. Et pas dans n'importe quel endroit. C'est dans le sud-est de la France, entre Nice et ses alentours, qu'il tourne ce nouveau long-métrage intitulé Menteur. Une comédie de la même humeur que ses anciens longs-métrages. En plus de la réalisation, le spécialiste des comédies françaises s'occupe du scénario en compagnie de Emile Gaudreault.

Le pitch ?

Jérôme est un menteur compulsif. Sa famille et ses amis ne supportent plus ses mensonges quotidiens. Ils font tout pour qu'il change d'attitude. N'écoutant pas ce qu'on lui reproche, Jérôme s'enfonce de plus en plus dans le mensonge jusqu'au jour où une malédiction divine le frappe : tous ses mensonges prennent vie. Commence alors pour lui un véritable cauchemar.

Menteur © Gaumont

Pour le rôle principal, le réalisateur fait appel à Tarek Boudali. L'acteur français connaît bien le registre des comédies françaises. Il en a fait sa spécialité, de 30 jours max à Épouse-moi mon pote pour lesquels il officie également en tant que réalisateur. Et plus récemment Super-héros malgré lui, réalisé par son ami Philippe Lacheau.

Un casting prometteur

Au casting, on retrouve aussi Artus qui multiplie les rôles au cinéma. Actuellement à l'affiche de J'adore ce que vous faites, le comédien gagne ses galons après son interprétation remarquée dans Le Bureau des Légendes. Le natif des Yvelines se tourne vers des rôles plus humoristiques. En juin, dans Les Goûts et les couleurs, il aura quelques minutes à l'écran pour un second rôle.

Olivier Baroux fait également confiance en Louise Coldefy, elle qui s'est révélée dans Family Business. Pauline Clément, ainsi que Bertrand Usclat sont également de la partie.

Au vu des premières images de Menteur, le long-métrage s'annonce comme un film plein de surprises, à la recherche des gags les plus fous. Il est à découvrir au cinéma le 13 juillet 2022.