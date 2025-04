Meryl Streep rejoint Greta Gerwig pour Narnia dans un rôle inattendu

C’est l’étonnante information dévoilée au sujet de Narnia : Meryl Streep devrait rejoindre la distribution du film de Greta Gerwig dans un rôle autrefois tenu par un homme.

Greta Gerwig poursuit son casting pour Narnia

Le Narnia de Greta Gerwig ne sortira pas avant fin 2026 que des noms circulent déjà au sujet de son casting. Le dernier en date, et pas des moindres, n’est autre que celui de Meryl Streep. Si cette rumeur venait à se confirmer, il se pourrait que l’actrice aux trois Oscars rejoigne ainsi Charli XCX et Daniel Craig.

Comme nous l’indiquions il y a deux semaines, Netflix et Greta Gerwig auraient offert à la chanteuse britannique le rôle de l’effrayante Sorcière Blanche. Quant à Daniel Craig, il se pourrait qu’il interprète l’oncle Andrew Katterley, le magicien et antagoniste du film. Ce qui nous fait dire que le roman qui est adapté est le premier de la saga : Le Neveu du magicien.

On sait quel rôle devrait jouer Meryl Streep

Depuis que le toujours très bien informé Deadline a révélé ces informations, c’est au tour Nexus Point News de faire des révélations. Dans son dernier papier, le média rapporte que Meryl Streep est en pourparlers avec les producteurs de Narnia. Mieux, on saurait déjà le rôle qui lui aurait été offert. Selon Nexus Point News, Meryl Streep devrait prêter sa voix à Aslan.

Dans la précédente saga, c’est Liam Neeson qui prêtait sa voix au lion de Narnia. Il semblerait donc que Netflix et Greta Gerwig aient choisi d’en faire un personnage féminin dans leur nouvelle version. Si tel est le cas, ce choix risque fort de faire polémique auprès de certains fans et spectateurs contre l’idée d’un gender-swap. Cependant, on ne sait pas quel sera le rôle de Aslan dans cette version ni ce à quoi pourront s’attendre les fans de la saga créée par C.S. Lewis.

Ce sera la deuxième collaboration entre Meryl Streep et Greta Gerwig après Les 4 filles du docteur March qui mettait en scène Saoirse Ronan, Florence Pugh et Timothée Chalamet, notamment. Le succès sera-t-il de nouveau au rendez-vous pour le duo ? Réponse en novembre 2026.