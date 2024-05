"On peut dire que c'est une scène de sexe" : Meryl Streep défend ce moment culte de sa carrière

Lors d'une masterclass donnée au Festival de Cannes 2024, la grande comédienne Meryl Streep a défendu l'une des scènes les plus cultes de sa carrière : celle du shampoing dans "Out of Africa", qu'elle considère comme une scène de sexe.

Meryl Streep évoque Out of Africa

Ce mardi 14 mai, l'immense actrice américaine Meryl Streep a reçu une Palme d'or d'honneur au 77ᵉ Festival de Cannes pour célébrer ses plus de quarante ans de carrière. Le lendemain, elle donnait une leçon de cinéma devant une salle remplie d'admirateurs. L'occasion pour elle s'évoquer ses souvenirs de comédienne, et en particulier une des scènes les plus cultes de sa filmographie : celle du shampoing dans Out of Africa.

Dans ce film de Sydney Pollack sorti en 1986, Meryl Streep (qui a remporté l'Oscar de la meilleure actrice) partage l'affiche avec Robert Redford. Elle incarne Karen Blixen, une aristocrate danoise qui émigre au Kenya pour épouser le baron Bror Blixen (Klaus Maria Brandauer) et gérer une plantation de café. Leur mariage est rapidement mis à l'épreuve, et Karen développe une relation profonde et complexe avec Denys Finch Hatton, un chasseur et aventurier libre d'esprit, interprété par Redford.

La scène du shampoing est souvent citée comme l'un des moments les plus mémorables du film. Alors qu'ils n'ont pas encore entamé leur relation amoureuse, Denys Finch Hatton lave les cheveux de Karen Blixen au bord d'une rivière. Un moment de tendresse pure et de connexion entre les personnages, mais également très sensuelle.

"On peut dire que c'est une scène de sexe"

Interrogée sur cette scène culte de Ouf of Africa, Meryl Streep a confié :

C'est une scène de sexe à sa manière, parce qu'elle est tellement intime. On voit beaucoup de scènes de gens qui couchent ensemble, mais on ne voit pas souvent ce genre de tendresse, ce soin

Elle s'est ensuite levée, et a mimé la scène comme si elle était Robert Redford qui faisait la scène pour la première fois, pour le plus grand bonheur du journaliste Didier Allouch qui a pris, pendant quelques secondes, la place de Meryl Streep dans le film. Elle a déclaré qu'ils avaient dû faire la prise six fois, car Robert Redford ne parvenait pas à être sexy en faisant le shampoing (ce qu'elle mime dans la scène ci-dessous). Mais au bout de la sixième, "c'était bon, j'étais amoureuse" a déclaré Meryl Streep devant un parterre d'admirateurs.