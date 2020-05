Mes Meilleures Amies : Paul Feig est contre l'idée de faire une suite

En 2011, le réalisateur Paul Feig met en scène un petit classique de la comédie américaine, « Mes Meilleures Amies ». Pourtant, le cinéaste refuse de proposer une suite à son long-métrage pourtant très apprécié.

Mes Meilleures Amies est une des rares comédies contemporaines féminines qui a littéralement explosé le box-office. Réalisé par Paul Feig, le long-métrage rapporte plus de 288 millions de dollars pour un budget de 32,5 millions. Un succès monstrueux. Pourtant, Universal n'a jamais surfé sur ce triomphe en proposant une suite. Ça tombe bien, parce que Paul Feig est contre.

Mes Meilleures Amies 2 ?

Porté par Kristen Wiig, Rose Byrne, Jon Hamm et Maya Rudolph, le film raconte comment Annie se consacre à son rôle de témoin, à l'occasion du futur mariage de sa meilleure amie. En plus d'être une comédie parfaitement maîtrisée, Mes Meilleures Amies était également l'occasion de révéler l'excellente actrice Melissa McCarthy. Cette dernière a fait forte impression et est maintenant une figure incontournable de la comédie américaine.

Avec cet héritage si fort, il est assez étonnant de voir que le studio n'a toujours pas lancé de deuxième épisode. Le réalisateur Paul Feig a récemment révélé à Collider que proposer une suite à Mes Meilleures Amies n'est de toute façon pas forcément une bonne idée :

Tout le monde pense qu'une suite à Mes Meilleures Amies serait une bonne idée. C'est vrai que ça pourrait être amusant, mais attention. Mes Meilleures Amies fonctionne. C'est une comédie géniale, mais la raison de son succès vient du personnage de Kristen Wiig. Elle est introduite comme une personne très confiante au début du film, et elle a cet incident, et toute sa vie s'écroule. Elle essaie désespérément de s'accrocher au mariage de son amie. C'est pour ça que tout arrive, parce qu'elle veut sauver ce qu'il lui reste. Et avec ce processus, elle se guérit elle-même.

Paul Feig a ainsi exploré la relation complexe entre la protagoniste incarnée par Kristen Wiig et sa meilleure amie campée par Maya Rudolph. Selon Paul Feig, une suite devrait explorer un nouvel aspect d'Annie, et d'une manière tout aussi convaincante. Sinon, il n'y a pas d'intérêt à proposer une suite :

Pour faire une suite, on ne peut pas simplement faire un autre drôle de mariage. J'ai vu ce type de film un million de fois. Et même si certains sont bons, il n'y a pas énormément d'intérêt à copier ce qui a été fait. Il faudrait un nouvel engagement émotionnel autour du personnage de Kristen Wiig, et pas simplement mettre en scène son mariage aux Bahamas. Ça pourrait être drôle, mais ça ne suffirait pas à en faire un bon film.

Ainsi, Paul Feig doute de l'utilité de faire un deuxième Mes Meilleures Amies. Reste à voir si le casting aurait lui envie de rempiler. L'initiative d'une suite pourrait néanmoins venir de Kristen Wiig qui a signé le scénario du premier film. Mais bon, cette dernière est déjà assez occupée puisqu'elle apparaîtra prochainement dans Wonder Woman 1984, à retrouver au cinéma (croisons les doigts) le 12 août prochain.