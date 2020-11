Mes meilleures amies sur Netflix : la vérité derrière la scène des toilettes

La comédie culte "Mes meilleures amies" contient beaucoup de scènes mémorables, notamment celle de l'intoxication alimentaire dans les toilettes d'un salon d'essayage. Focus sur cette séquence particulièrement marquante.

Mes meilleures amies : pour le meilleur et pour le rire

Sorti dans les salles françaises en juin 2011, Mes meilleures amies est sans conteste une des meilleures (ou en tout cas, une des plus drôles) comédies américaines des années 2000. Réalisé par Paul Feig, co-écrit par Kristen Wiig, et produit par Judd Apatow, le film aligne un casting féminin de haute volée. Aux côtés de Wiig, on peut ainsi retrouver Rose Byrne, Maya Rudolph, Ellie Kemper, Melissa McCarthy, et également Rebel Wilson dans son premier vrai rôle au cinéma.

©Universal Pictures

Intitulé Bridesmaids ("demoiselles d'honneur") en VO, le film suit les péripéties d'Annie (Kristen Wiig), malheureuse en amour et au travail, qui tente de reprendre sa vie en main lorsque sa meilleure amie, Lillian (Maya Rudolph) la choisit comme témoin à son mariage. Mais les autres amies de Lillian vont lui en faire voir de toutes les couleurs avant la cérémonie, notamment en ce qui concerne l'organisation des préparatifs.

Drôle du début à la fin, ne faisant aucune concession sur les ressorts comiques (même les pires), Mes meilleures amies fut un franc succès au box-office avec plus de 288 millions de dollars de recettes pour un budget de 32 millions. Pourtant, il n'est pas vraiment à conseiller à tout le monde et fut classé R à sa sortie (et interdit au moins de 12 ans en France).

Une scène particulièrement trash

Si tout le film est hilarant, une scène en particulier a marqué les spectateurs : il s'agit évidemment de la séquence d'essayage dans la boutique de robes de mariées pendant laquelle toutes les convives (sauf Helen) sont victimes d'une intoxication alimentaire vraisemblablement causée par le déjeuner dans le restaurant mexicain douteux.

Durant cette scène très graphique, les jeunes femmes vont vomir et avoir la diarrhée dans les toilettes du magnifique salon d'essayage immaculé, et le personnage de Lillian va même déféquer dans sa robe de mariée, en pleine rue. Miam !

©Universal Pictures

Mais cette séquence inoubliable n'a pas fait l'unanimité dans l'équipe, et particulièrement auprès de Kristen Wiig.

Cette dernière avait en effet déclaré dans une interview pour The Hollywood Reporter que l'idée ne venait pas d'elle, et qu'elle ne voulait pas l'inclure dans le film :

Cette scène n'était pas dans le script initial (...) mais on nous a fortement suggéré de l'inclure dans le film. Nous n'étions pas d'accord au début. Nous voulions réécrire la séquence, nous n'avions pas envie de voir des gens vomir et avoir la diarrhée !

Au lieu de cette scène, Kristen Wiig et sa co-scénariste, Annie Mumolo, avaient écrit autre chose, qui incluait un certain Matt Damon, comme l'expliquait Paul Feig dans une interview à Variety :

Dans la séquence initiale de Kristen et Annie, l'essayage de robes débouchait sur un rêve du personnage de Kristen, à propos de ce qu'elle ferait dans cette robe (...) c'était très drôle et complètement fou. Elle courait dans les bois et tombait sur Matt Damon... mais finalement cette scène n'a pas été gardée.

C'est finalement Judd Apatow, qui a eu l'idée et insisté pour que la scène trash d'essayage soit présente dans le film, pour le plus grand bonheur des spectateurs !

Concernant son tournage, qui a duré deux jours, Paul Feig vante le génie comique de Wiig, qui s'est finalement donnée à fond pour les besoins de la scène dans laquelle elle tient à ne pas perdre la face devant Helen, même si elle transpire à grosses gouttes :

Elle s'aspergeait avec sa petite bouteille d'Evian, elle disait une réplique, s'aspergeait de nouveau, et ainsi de suite, pour qu'on ait l'impression qu'elle transpire de plus en plus

Pour rendre la scène la plus réaliste possible, le vomi a été créé à partir de flocons d'avoine et de colorant alimentaire.

Et bon appétit bien sûr !