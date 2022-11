Mes rendez-vous avec Leo : la préparation d'Emma Thompson pour "ce challenge intimidant"

Dans "Mes rendez-vous avec Leo", Emma Thompson incarne une femme de 62 ans qui n'a jamais eu d'orgasme et qui s'offre les services d'un jeune travailleur du sexe interprété par Daryl McCormack. Un nouveau grand rôle pour la comédienne, qui décrit le film comme "l'un des challenges les plus revigorants" qu'elle a relevés ces dernières années.

Mes rendez-vous avec Leo : la libération de Nancy

Écrit par Katy Brand (Glued) et réalisé par Sophie Hyde (52 Tuesdays, Animals), Mes rendez-vous avec Leo se déroule essentiellement dans une chambre d'hôtel. Une chambre dans laquelle Leo (Daryl McCormack), un escort boy, rejoint Nancy (Emma Thompson), une sexagénaire qui n'a connu qu'un seul partenaire sexuel dans sa vie, son défunt mari.

Désireuse d'en apprendre davantage sur le sujet et révélant au jeune homme qu'elle n'a jamais eu d'orgasme, cette professeure lui soumet une liste de souhaits qu'elle espère pouvoir exaucer à ses côtés : pratiquer le sexe oral et essayer diverses positions.

Mes rendez-vous avec Leo ©Wild Bunch Distribution

Si Nancy ne sait absolument pas comment s'y prendre lors de leur première rencontre, Leo l'aide progressivement à se relâcher et à mettre les tabous de côté. Au cours de ces rendez-vous, elle apprend à ne plus avoir honte de son corps, à redécouvrir le désir et le plaisir. Elle s'aperçoit également que l'escort boy traîne, comme elle, son lot de souffrances.

Dans ce huis clos, les deux personnages se dévoilent de manière touchante. Si Nancy ne cache pas ses fêlures, celles de Leo apparaissent doucement. Le film n'enjolive pas leur relation et ne verse à aucun moment dans le romantisme de pacotille. Avec un sens du dialogue particulièrement entraînant, Mes rendez-vous avec Leo permet à ses protagonistes de se réconcilier avec eux-mêmes grâce à leurs conversations et aux moments charnels qu'ils partagent. En plus de révéler au cinéma l'excellent Daryl McCormack, le long-métrage offre à Emma Thompson un nouveau grand rôle.

Les confidences d'Emma Thompson

Dans un article publié sur Vogue, la comédienne est revenue sur la construction de Mes rendez-vous avec Leo, sur sa découverte du scénario qui l'a happée au bout de quatre pages, mais aussi sur les répétitions que Sophie Hyde, Daryl McCormack et elle ont fait nus. Elle explique à ce sujet :

Notre réalisatrice, Sophie Hyde, nous a guidés pendant la répétition en se mettant nue, comme nous. Nous étions tous les trois entièrement nus et parlions de nos corps, de ce que nous aimons ou n'aimons pas chez eux. J'avais une liste de défauts plus longue que la leur. Mais au final, ça m'a juste rappelé à quel point le fait d'être nu avec des gens est enrichissant et permet de nous mettre au même niveau. C'est plus facile d'être honnête quand il n'y a littéralement rien à cacher. (...) Après ça, il n'y a plus grand-chose à craindre.

Nancy (Emma Thompson) - Mes rendez-vous avec Leo ©Wild Bunch Distribution

L'actrice révèle également n'avoir pas voulu faire de préparation physique particulière pour le film tourné au moment des restrictions liées au coronavirus, estimant que Nancy n'aurait rien fait non plus. Emma Thompson assure que le fait d'interpréter Nancy est "l'un des challenges les plus revigorants" qu'elle a relevés ces dernières années. Si se dévêtir devant une personne plus jeune a d'abord été une expérience "intimidante", la comédienne est extrêmement fière d'avoir participé au long-métrage :

Avant de faire Mes rendez-vous avec Leo, je n'avais pas idée que j'allais apprendre autant sur mon rapport envers mon corps, sur le plaisir et la honte, (...) et que j'allais pleurer autant à propos de tout ce que l'on perd dans la vie quand elle est réprimée, ignorée et punie.

Mes rendez-vous avec Leo est à découvrir au cinéma dès le 30 novembre 2022.