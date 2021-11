Mes très chers enfants : Josiane Balasko et Didier Bourdon réunis dans la bande-annonce de la comédie

Dans "Mes très chers enfants" Josiane Balasko et Didier Bourdon vont se faire passer pour des millionnaires pour attirer l'attention de leurs enfants. Une comédie d'Alexandra Leclère qui sortira le 15 décembre dans les salles. Découvrez la bande-annonce.

Mes très chers enfants, comédie populaire de fin d'année

Josiane Balasko et Didier Bourdon vont faire équipe dans la nouvelle comédie d'Alexandra Leclère, Mes très chers enfants. Marilou Berry et Cédric Ben Abdallah seront leurs enfants dans un film qui s'annonce rocambolesque. Dedans, Balasko et Bourdon feront croire qu'ils sont devenus millionnaires pour que leurs enfants s'intéressent à nouveau à eux. Alors que la bande-annonce a été dévoilée (voir en une d'article), découvrez ci-dessous le synopsis :

Chantal et Christian vivent une retraite paisible en banlieue parisienne. Depuis que leurs enfants, Sandrine et Stéphane, ont quitté le nid, ceux-ci ne donnent plus beaucoup de nouvelles. Les occasions de se réunir en famille se font de plus en plus rares... Quand les rejetons annoncent qu’ils ne viendront pas fêter Noël, c'en est trop pour Chantal et Christian ! Ils décident alors de leur faire croire qu'ils ont gagné à la loterie et sont devenus multimillionnaires. Une tentative désespérée pour tenter de les faire revenir et un mensonge qui pourrait leur coûter cher...

Mes très chers enfants ©UGC Distribution

Une troisième pour Josiane Balasko et Didier Bourdon

A la réalisation on retrouve donc Alexandra Leclère, une habituée des comédies françaises et qui a déjà dirigée Josiane Balasko et Didier Bourdon. La première était en 2012 dans Maman, et jouait la mère de Mathilde Seigner et Marina Foïs qui la kidnappaient pour l'obliger à les aimer. Elle faisait également une apparition dans Garde Alternée en 2017, dont les rôles principaux étaient portés par Valérie Bonneton, Isabelle Carré et donc Didier Bourdon. Ce dernier avait d'abord travaillé avec Alexandra Leclère pour Le Grand partage en 2015. Mes très chers enfants marque donc la troisième collaboration de la réalisatrice avec les deux interprètes.

Mes très chers enfants sortira dans les salles de cinéma le 15 décembre 2021.