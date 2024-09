Michael B. Jordan va faire le remake d'un immense film avec Steve McQueen

Michael B. Jordan est un homme occupé. Après "Creed 3" et alors que son mystérieux film de vampires réalisé par Ryan Coogler est en post-production, on apprend qu'il s'est emparé d'un nouveau projet très ambitieux : le remake de "L'Affaire Thomas Crown".

Un remake prestigieux pour Michael B. Jordan

C'est un projet auquel l'acteur et réalisateur Michael B. Jordan est attaché depuis un moment, et il vient enfin d'être officialisé. En effet, comme annoncé en exclusivité par Deadline, Amazon MGM Studios a signé avec Michael B. Jordan pour qu'il réalise et tienne le rôle principal d'un nouveau film, remake d'un long-métrage iconique du Nouvel Hollywood : L'Affaire Thomas Crown. Il prendra ainsi la suite de Steve McQueen, star de l'original, et de Pierce Brosnan dans Thomas Crown, déja un remake, sorti en 1999. C'est donc un bel héritage que va prendre en charge la star de la saga Creed.

En 1968, Norman Jewison réalise L'Affaire Thomas Crown, avec les stars Steve McQueen et Faye Dunaway. Film de braquage autant que drame romantique, le film est un succès critique et ses deux stars irradient, sur la musique légendaire composée par Michel Legrand.

Thomas Crown est un homme très séduisant et divorcé. Il est également le directeur d'une banque de Boston et, juste pour prendre un peu de plaisir dans cette vie qui lui pèse, il décide de la cambrioler. Qui pourrait alors croire qu'un homme aurait dévalisé sa propre banque ? Vicky Anderson ! Cette détective qui travaille pour une compagnie d'assurance soupçonne en effet Crown d'être l'auteur de ce hold-up. Entre amours et mensonges, un étrange jeu du chat et de la souris va débuter...

Une partenaire à trouver

À 37 ans, Michael B. Jordan est un des figures masculines hollywoodiennes les plus influentes de sa génération. Acteur et réalisateur, son incursion dans le MCU avec Black Panther a été un succès, tout comme la conduite de la saga Creed, héritière de la saga Rocky. Et quand il ne tourne pas ces superproductions, c'est dans un cinéma indépendant de haut niveau qu'il s'investit, avec par exemple La Voie de la justice et A Journal for Jordan, réalisé par Denzel Washington.

Michael B. Jordan est donc une bonne pioche pour prendre la suite des deux superstars Steve McQueen et Pierce Brosnan. Mais il va falloir maintenant trouver sa partenaire de jeu pour ce nouveau L'Affaire Thomas Crown, qui devra elle prendre à sa charge l'héritage de Faye Dunaway et de Rene Russo. Nul doute donc qu'en ce moment la A-List féminine doit être activement consultée...