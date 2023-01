Michael Bay accusé d'avoir tué un pigeon pendant le tournage de "6 Underground"

D'après le média "The Wrap", Michael Bay est accusé d'être responsable de la mort d'un pigeon pendant le tournage de "6 Underground". Des faits que le réalisateur dément fermement.

Un pigeon tué pendant le tournage de 6 Underground ?

En Italie, les pigeons sont une espèce protégée et les capturer, les blesser ou les tuer est illégal. Une loi qui mettrait actuellement Michael Bay dans une position délicate. Selon le média américain The Wrap, une source présente sur le plateau de 6 Underground affirme que l'un de ces volatiles aurait été écrasé par un chariot pendant le tournage d'une séquence à Rome.

6 Underground ©Netflix

Ce témoin aurait photographié la scène et fait parvenir le cliché aux autorités. Résultat : en tant que réalisateur du blockbuster estampillé Netflix, le cinéaste est accusé d'être responsable de la mort du pigeon par les autorités italiennes, qui l'ont poursuivi en justice.

Sorti en 2019 sur Netflix et réunissant entre autres Ryan Reynolds et Mélanie Laurent, 6 Underground raconte les missions musclées à travers le monde de six mercenaires censés être morts.

Michael Bay se défend

Le réalisateur de Rock et Transformers a nié ces accusations auprès de The Wrap :

Je suis un amoureux des animaux bien connu et un activiste majeur pour les animaux. Aucun animal impliqué dans la production n’a été blessé ou compromis. Ou sur toute autre production sur laquelle j’ai travaillé au cours des 30 dernières années.

Michael Bay s'est également dit confiant sur le fait que la justice italienne lui donnera raison :

Nous avons des preuves vidéo claires, une multitude de témoins et des agents de sécurité qui démentent ces accusations. Et réfutent la seule photo de paparazzi – qui donne une fausse version. Il y a une affaire judiciaire en cours, donc je ne peux pas entrer dans les détails. Mais je suis convaincu que nous l’emporterons quand j’aurai mon audience au tribunal.

Le cinéaste conclut en précisant avoir refusé de "régler cette affaire en payant une petite amende" parce qu'il "ne plaidera pas coupable d'avoir blessé un animal". En revanche, Michael Bay n'aurait pas réussi à faire rejeter l'affaire par le tribunal.