Michael Bay signe un deal avec Sony

Le plus grand artificier du cinéma américain se rapproche de Sony pour un deal de plusieurs années. Le studio s'assure de pouvoir bénéficier des prochaines créations de Michael Bay mais aussi de ce qui passe dans sa boîte de production, Bay Films.

Un film de Michael Bay, ça ne passe que très rarement inaperçu. Le style détonnant du metteur en scène est sa marque de fabrique. Quand on s'apprête à découvrir l'un de ses films, on sait par avance que l'action sera la principale source d'attraction. Qu'importe les faiblesses narratives, le sens de la cohérence ou l'absence de finesse, on vient pour en prendre plein les yeux et les oreilles. En fin d'année dernière, c'est sur Netflix qu'il a tout fait péter avec 6 Underground, un film comme lui seul en a le secret, avec la dose de mauvais goût habituelle. Un passage sur le petit écran qui ne va pas devenir la norme pour lui, puisqu'il planche déjà sur son prochain film pour le cinéma : Black Five. Bien qu'on ne sache rien sur le scénario, il s'agit d'une idée originale sortie de son cerveau et le projet se développe du côté de Sony.

Sony et Michael Bay, une alliance gagnante ?

Très proche de la Paramount depuis des années, Michael Bay se lance dans une alliance avec Sony. Deadline annonce que sa boîte de production, Bay Films, vient de signer un deal de plusieurs années pour des films et des séries. Cela veut dire que le studio est prêt à l'accompagner sur ses prochains films personnels mais aussi sur tout ce qu'il produit. Pour vous donner une idée, il est l'un des producteurs de Sans Un Bruit, des films et de la série American Nightmare ou encore de Jack Ryan sur Amazon. Dans une industrie quasiment en pause à cause de la pandémie, ce deal montre quand même que des choses se passent dans les coulisses et que des projets sont en préparation.

Il est encore trop tôt pour savoir quels films ou séries vont naître de ce deal mais il paraît clair comme de l'eau de roche que Black Five en fera partie. La durée du contrat n'est pas dévoilée mais on peut s'attendre à ce que les films de Bay des cinq ou six prochaines années se fassent avec Sony. Les deux se connaissent, pour avoir déjà travaillé ensemble sur les films Bad Boys. Le studio a ajouté, là, une belle corde à son arc.